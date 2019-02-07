Луценко подтвердил, что радикала Рыбалку подозревают в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинские правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту возможной государственной измены в отношении народного депутата от РПЛ Сергея Рыбалки. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 112.ua, передает УНН.
Отвечая на вопрос журналистов, действительно ли правоохранительные органы открыли дело против Рыбалки за госизмену, Генпрокурор заявил: "Да, это правда".
Луценко уточнил, что производство открыли Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
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Напомним, вчера ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщил о наличии уголовного производства против нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки. Отмечалось, что дело было открыто 18 января текущего года.
Кроме того сообщалось, что 17 января 2019 года относительно Рыбалки возбудили еще два дела: по подозрению в торговле с оккупированными территориями ("ДНР" и "ЛНР"), а также по подозрению в отмывании доходов, полученных преступным путем в 2017 году (ст. 110-2 и ст. 209 Уголовного кодекса).
Также напомним, СБУ подозревает семейный бизнес "радикала" в организации незаконной торговли снеками на оккупированных территориях, в частности, в "ЛНР". Одному из топ-менеджеров семейного бизнеса политика в этом деле уже был вынесен обвинительный приговор.