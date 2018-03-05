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Благотворительные фонды депутата Рыбалки засветились в криминале на 100 млн грн

Благотворительные фонды депутата Рыбалки засветились в криминале на 100 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Благотворительный фонд народного депутата Сергея Рыбалки и его же "Боксерский клуб "Гарт" фигурируют в уголовном производстве по фактам мошенничества, передает УНН со ссылкой на данные из Единого реестра судебных решений.

Так, в постановлении Бабушкинского суда Днепра говорится об уголовном производстве, в котором по подозрению в реализации мошеннических схем среди других фигурирует “Благотворительный фонд Сергея Рыбалки”.

Согласно материалам следователей, должностные лица компании “Продэкспорт-2009” совместно с неустановленными лицами пыталась вывести на счета ряда компаний, в том числе — благотворительного фонда нардепа (ЕГРПОУ 36421284) средства одной из украинских торговых сетей в сумме 110 млн 494,8 тыс. грн.

В постановлении отмечается, что должностное лицо “Продэкспорт-2009” “по предварительному сговору с неустановленными лицами, действуя умышленно, составило и внесло в официальные документы заведомо ложные сведения и выдало их неустановленным лицам для предоставления в хозяйственный суд г.Киева с целью завладения чужими денежными средствами в размере более 110 млн грн”.

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“...В ходе досудебного расследования установлено, что к совершению преступления могут быть причастны лица, осуществлявшие перечисления денежных средств на счета следующих предприятий: ООО "Снэк Экспорт", ЕГРПОУ 33324584, ООО "Агросахинвест-2002", ЕГРПОУ 31870837, ООО "Инвестком-2007", ЕГРПОУ 34915299, ООО "Инвестком Плюс", ЕГРПОУ 35339388, ООО "Атлант-2009", ЕГРПОУ 36640426, ООО "Наутилус-Инвест 2006", ЕГРПОУ 34823774, ООО "Новая компания-2006", ЕГРПОУ 34432852, ООО "ПАРК ДРУЖБЫ", ЕГРПОУ 35933759, ООО "Продэкспорт-2009", ЕГРПОУ 36573563, ООО "Реалтрейд", ЕГРПОУ 39368847, Корпорация "С.И.Гр п", ЕГРПОУ, ООО "С.И. Девелопмент", ЕГРПОУ 33324558, ООО "С.И. Центр", ЕГРПОУ 35622267, ООО "Самоцвіт", ЕГРПОУ 13473378, ООО "Смачна країна", ЕГРПОУ 37733359, ООО "Техносервіс фінанц", ЕГРПОУ 33164885, ООО "УКРАГРО-2003", ЕГРПОУ 32354026, Ассоциация "Укрснек", ЕГРПОУ 35045092, ООО “Фаэтон Транс”, ЕГРПОУ 36166749, “Благодійний фонд ОСОБА_2”, ЕГРПОУ 36421284, ООО “ЧИСТА ПЛАНЕТА”, ЕГРПОУ 34060298, предприниматель физическое лицо предприниматель ОСОБА_3 инн НОМЕР_1 предприниматель физическое лицо предприниматель ОСОБА_4, инн НОМЕР_2, Общественная организация “Боксерский клуб "Гарт", ЕГРПОУ 37652956, Дочернее предприятие "ЮМАК" ЗАО "Корпорація “Інтерагросистема", ЕГРПОУ 32584274, ООО "Ірбіс-Груп", ЕГРПОУ 35740212, ООО "Аквареал", ЕГРПОУ 39368688”, - говорится в Постановлении.

Кроме уже упомянутого благотворительного фонда Рыбаки, среди подозреваемых в мошенничестве компаний фигурирует также и Общественная организация “Боксерский клуб "Гарт" (ЕГРПОУ 37652956), руководителем которой также значится депутат Рыбалка.

С целью дальнейшего расследования дела суд удовлетворил ходатайство следователя о временном доступе к документам ГП “Госвнешинформ” (ЕГРПОУ 20062351).

Как сообщал УНН, топ-менеджеров фирмы семейной компании Рыбалки суд оставил под стражей по делу финансирования террористов “Л\ДНР”.

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