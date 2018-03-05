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Благодійні фонди депутата Рибалки засвітилися у криміналі на 100 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Благодійний фонд народного депутата Сергія Рибалки та його ж “Боксерський клуб “Гарт” фігурують у кримінальному провадженні за фактами шахрайства, передає УНН з посиланням на дані з Єдиного реєстру судових рішень.

Так, в ухвалі Бабушкінського суду Дніпра йдеться про кримінальне провадження, в якому за підозрою в реалізації шахрайських схем серед інших фігурує “Благодійний фонд Сергія Рибалки”.

Відповідно до матеріалів слідчих, посадові особи компанії "Продекспорт-2009" спільно із невстановленими особами намагалась вивести на рахунки низки компаній, в тому числі — благодійного фонду нардепа (ЄДРПОУ 36421284) кошти однієї з українських торгових мереж у сумі 110 млн 494,8 тис. грн.

В ухвалі зазначається, що службова особа “Продекспорт-2009” “за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи умисно, склала та внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та видала їх невстановленим особам для надання до господарського суду м.Києва з метою заволодіння чужими грошовими коштами у розмірі понад 110 млн грн”.

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“...В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину можуть бути причетні особи, які здійснювали перерахування грошових коштів на рахунки наступних підприємств: ТОВ “Снек Експорт”, ЄДРПОУ 33324584, ТОВ “Агросахінвест-2002”, ЄДРПОУ 31870837, ТОВ “Інвестком-2007”, ЄДРПОУ 34915299, ТОВ “Інвестком Плюс”, ЄДРПОУ 35339388, ТОВ “Атлант-2009”, ЄДРПОУ 36640426, ТОВ “Наутілус-Інвест 2006”, ЄДРПОУ 34823774, ТОВ “Нова компанія-2006”, ЄДРПОУ 34432852, ТОВ “ПАРК ДРУЖБИ”, ЄДРПОУ 35933759, ТОВ “Продекспорт-2009”, ЄДРПОУ 36573563, ТОВ “Рєалтрейд”, ЄДРПОУ 39368847, Корпорацiя “С.І.Груп”, ЄДРПОУ, ТОВ “С.І. Девелопмент”, ЄДРПОУ 33324558, ТОВ “С.І. Центр”, ЄДРПОУ 35622267, ТОВ “Самоцвіт”, ЄДРПОУ 13473378, ТОВ “Смачна країна”, ЄДРПОУ 37733359, ТОВ “Техносервіс фінанц”, ЄДРПОУ 33164885, ТОВ “УКРАГРО-2003”, ЄДРПОУ 32354026, Асоціація “Укрснек”, ЄДРПОУ 35045092, ТОВ “Фаетон Транс”, ЄДРПОУ 36166749, “Благодійний фонд ОСОБА_2”, ЄДРПОУ 36421284, ТОВ “ЧИСТА ПЛАНЕТА”, ЄДРПОУ 34060298, підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_3, інн НОМЕР_1, підприємець фізична особа підприємець ОСОБА_4, інн НОМЕР_2, Громадська організація “Боксерський клуб “Гарт”, ЄДРПОУ 37652956, Дочiрнє пiдприємство “Юмак” ЗАТ “Корпорація "Інтерагросистема", ЄДРПОУ 32584274, ТОВ "Ірбіс-Груп", ЄДРПОУ 35740212, ТОВ "Акварєал", ЄДРПОУ 39368688”, — йдеться в Ухвалі.

Окрім вже загаданого благодійного фонду Рибалки, серед підозрюваних у шахрайстві компаній фігурує також і Громадська організація “Боксерський клуб “Гарт” (ЄДРПОУ 37652956), керівником якої також значиться депутат Рибалка.

З метою подальшого розслідування справи суд задовольнив клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ДП “Держзовнішінформ” (ЄДРПОУ 20062351).

Як повідомляв УНН, топ-менеджерів фірми сімейної компанії Рибалки суд залишив під вартою у справі фінансування терористів “Л\ДНР”.

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