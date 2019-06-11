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Експерт розповів, як одіозний Рибалка спробує пройти у Раду та які його шанси

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. До списку Радикальної партії Олега Ляшка поки ще “радикал” Сергій Рибалка не потрапив, а тому на виборах до парламенту він, швидше за все, буде висувати свою кандидатуру по 39-му мажоритарному округу. Таке припущення у коментарі УНН зробив політологи Олексій Станчевський.

Експерт розповів, як одіозний Рибалка спробує пройти у Раду та які його шанси

“Рибалка піде по округу 39 і, швидше за все, самовисуванцем, бо його не пустили у список. Я промоніторив його діяльність на цьому округу — він там активно займається, робота йде повним ходом”, — сказав він.

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Політолог також пояснив, чому РПЛ більше не хоче бачити Рибалку у своїх рядах.

“До списку його не включили, бо обрізали фінансування зі сторони ДТЕК. Через що й пішов Мосійчук, до речі. І зараз довелося оновити список Ляшку, щоб показати свою кришталеву чистоту. Через що одіозні фігури, такі як Рибалка, в тому числі, туди й не потрапили. Ляшку не потрібні проблеми, з огляду на те, що РПЛ може взагалі не пройти до ВР, а тому можна одним зі спонсорів (власне, Рибалкою — ред.) й пожертвувати заради того, щоб продовжити своє політичне життя”, — пояснив Станчевський.

За словами експерта, шанси Рибалки потрапити до парламенту по округу дуже низькі.

“...суто з електоральної точки зору, на округах в Дніпропетровській області результат Зеленського в другому турі президентських вибрів був більше 80%. Тому, якщо кандидатом від "Слуги народу" на дніпропетровських округах буде йти нікому невідомий кандидат, то він все одно одразу може отримати близько 30% підтримки. Саме тому Рибалці буде дуже складно потрапити до парламенту.

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Тим паче, сам 39 округ — він дуже складний. Зважаючи на те, що це сільський округ, який точно не сприйме олігарха, мультимільйонера, абсолютно міську людину, зважаючи на те що люди, особливо на селі, втомилися від старої влади, від представників великих промислових груп, і на те, що вони просто хочуть змін — шанси Рибалки — нульові”, — резюмував експерт.

Як писав УНН, Рибалка створив у Раді міжфракційне об’єднання на підтримку новообраного Президента Володимира Зеленського. Однак, у штабі переможця президентських виборів від допомоги радикала відхрестилися

Нагадаємо, що Рибалку запідозрили у державній зраді та відкрили відповідне кримінальне провадження. 

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