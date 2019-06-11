Эксперт рассказал, как одиозный Рыбалка попытается пройти в Раду и каковы его шансы

"Рыбалка пойдет по округу 39 и, скорее всего, самовыдвиженцем, потому что его не пустили в список. Я промониторил его деятельность на этом округе - он там активно занимается, работа идет полным ходом", - сказал он.

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Политолог также объяснил, почему РПЛ больше не хочет видеть Рыбалку в своих рядах.

"В список его не включили, так как обрезали финансирование со стороны ДТЭК. Из-за чего и ушел Мосийчук, кстати. И сейчас пришлось обновить список Ляшко, чтобы показать свою кристальную чистоту. Из-за чего одиозные фигуры, такие как Рыбалка, в том числе, туда и не попали. Ляшко не нужны проблемы, учитывая то, что РПЛ может вообще не пройти в ВР, а потому можно одним из спонсоров (собственно, Рыбалкой - ред.) и пожертвовать ради того, чтобы продлить свою политическую жизнь", - пояснил Станчевський.

По словам эксперта, шансы Рыбалки попасть в парламент по округу очень низкие.

"... чисто с электоральной точки зрения, в округах в Днепропетровской области результат Зеленского во втором туре президентских выборов был более 80%. Поэтому, если кандидатом от "Слуги народа" на днепропетровских округах будет идти никому неизвестный кандидат, то он все равно сразу может получить около 30% поддержки. Именно поэтому Рыбалке будет очень сложно попасть в парламент.

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Тем более, сам 39 округ - он очень сложный. Смотря на то, что это сельский округ, точно не воспримет олигарха, мультимиллионера, абсолютно городского человека, несмотря на то что люди, особенно на селе, устали от старой власти, от представителей крупных промышленных групп, и на то, что они просто хотят изменений - шансы Рыбаки - нулевые", - резюмировал эксперт.

Как писал УНН, Рыбалка создал в Раде межфракционное объединение в поддержку новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Однако, в штабе победителя президентских выборов от помощи радикала открестились.

Напомним, что Рыбалку заподозрили в государственной измене и открыли соответствующее уголовное производство.