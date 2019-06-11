Эксперт рассказал, как одиозный Рыбалка попытается пройти в Раду и каковы его шансы

$41.320.07
47.030.11
ukru
Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив
06:47 • 74 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 3544 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 40974 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 91571 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 136833 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 127825 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71065 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 75956 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188797 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150798 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2м/с
45%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 4978 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 10688 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 14546 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 13302 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 17691 просмотра
публикации

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 80 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 136836 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 127826 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 95152 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 106540 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12026 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14348 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 16777 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 19645 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21284 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Эксперт рассказал, как одиозный Рыбалка попытается пройти в Раду и каковы его шансы

Киев • УНН

 • 12023 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В список Радикальной партии Олега Ляшко пока еще "радикал" Сергей Рыбалка не попал, а потому на выборах в парламент он, скорее всего, будет выдвигать свою кандидатуру по 39-му мажоритарному округу. Такое предположение в УНН комментарии сделал политологи Алексей Станчевский.

Эксперт рассказал, как одиозный Рыбалка попытается пройти в Раду и каковы его шансы

"Рыбалка пойдет по округу 39 и, скорее всего, самовыдвиженцем, потому что его не пустили в список. Я промониторил его деятельность на этом округе - он там активно занимается, работа идет полным ходом", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рыбалка платил американцам при встрече с сенаторами

Политолог также объяснил, почему РПЛ больше не хочет видеть Рыбалку в своих рядах.

"В список его не включили, так как обрезали финансирование со стороны ДТЭК. Из-за чего и ушел Мосийчук, кстати. И сейчас пришлось обновить список Ляшко, чтобы показать свою кристальную чистоту. Из-за чего одиозные фигуры, такие как Рыбалка, в том числе, туда и не попали. Ляшко не нужны проблемы, учитывая то, что РПЛ может вообще не пройти в ВР, а потому можно одним из спонсоров (собственно, Рыбалкой - ред.) и пожертвовать ради того, чтобы продлить свою политическую жизнь", - пояснил Станчевський.

По словам эксперта, шансы Рыбалки попасть в парламент по округу очень низкие.

"... чисто с электоральной точки зрения, в округах в Днепропетровской области результат Зеленского во втором туре президентских выборов был более 80%. Поэтому, если кандидатом от "Слуги народа" на днепропетровских округах будет идти никому неизвестный кандидат, то он все равно сразу может получить около 30% поддержки. Именно поэтому Рыбалке будет очень сложно попасть в парламент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Радикал Рыбалка систематически "прогуливает" заседание ВР

Тем более, сам 39 округ - он очень сложный. Смотря на то, что это сельский округ, точно не воспримет олигарха, мультимиллионера, абсолютно городского человека, несмотря на то что люди, особенно на селе, устали от старой власти, от представителей крупных промышленных групп, и на то, что они просто хотят изменений - шансы Рыбаки - нулевые", - резюмировал эксперт.

Как писал УНН, Рыбалка создал в Раде межфракционное объединение в поддержку новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Однако, в штабе победителя президентских выборов от помощи радикала открестились.

Напомним, что Рыбалку заподозрили в государственной измене и открыли соответствующее уголовное производство.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.83
Bitcoin
$83,366.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$33.91
Золото
$3,307.09
Ethereum
$1,571.74