Радикал Рибалка систематично “прогулює” засідання ВР

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КИЇВ. 17 травня. УНН. За час своєї депутатської каденції народний депутат від РПЛ Сергій Рибалка пропустив 19,4% засідань Верховної ради України. Про це свідчать дані електронної реєстрації нардепа, опубліковані на порталі ВР, передає УНН.

Так, з 27 листопада 2014 року по 15 травня 2019 року відбулося 549 засідань ВР. За цей час Рибалка пропустив 107 засідань, або 19,4% від загальної кількості.

Крім того, з початку 2019 року Рибалка пропустив 13,3% голосувань, у 2018 році — 21,3% голосувань.

Як писав УНН, Рибалка створив у Раді міжфракційне об’єднання на підтримку новообраного Президента Володимира Зеленського.  Однак, у штабі переможця президентських виборів від допомоги радикала відхрестилися

За словами політолога Олексія Станчевського, попри спроби Рибалки прилаштуватися до Зеленського, парламент йому більше не світить

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