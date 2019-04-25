Попри спроби Рибалки прилаштуватися до Зеленського, парламент йому не світить - експерт

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Учора нардеп від РПЛ Сергій Рибалка заявив про утворення в парламенті міжфракційного об’єднання “Незалежність та розвиток” на підтримку новобраного Президента Володимира Зеленського. За словами політолога Олексія Станчевського, з боку радикала це така собі спроба утриматися в Раді, але, навряд чи, вдала. Про це він розповів у коментарі УНН.