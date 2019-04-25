Попри спроби Рибалки прилаштуватися до Зеленського, парламент йому не світить - експерт

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Учора нардеп від РПЛ Сергій Рибалка заявив про утворення в парламенті міжфракційного об’єднання “Незалежність та розвиток” на підтримку новобраного Президента Володимира Зеленського. За словами політолога Олексія Станчевського, з боку радикала це така собі спроба утриматися в Раді, але, навряд чи, вдала. Про це він розповів у коментарі УНН.

“Сьогодні багато політичних партій зіштовхнулися з неочікуваним результатом президентських виборів. У Полтавській області, наприклад, підтримка Зеленського по деяких округах сягає 88%, тобто 9 людей із 10 голосують за Володимира. І депутатам, які хочуть лишитися у владі, доводиться сьогодні миритися із тим, що така ситуація є.

Що стосується безпосередньо Рибалки - абсолютно ясно, що його у список РПЛ через його токсичність ніхто не візьме. Можуть йому запропонувати, хіба що, йти по округу. А це рідна для Рибалки Дніпропетровська область, де підтримка Зеленського взагалі сягнула рекордних значень.

Тому Рибалка і створює цю міжфракційну групу”, — зазначив політолог.

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Станчевський вважає, що Рибалка у такий спосіб пробує прилаштуватися до нових реалій, адже “результат Зеленського помножив на нуль взагалі весь український політичний істеблішмент”.

Разом з тим, ЗеКоманді такі як Рибалка абсолютне не потрібні, каже експерт.

"У партії Зеленського сьогодні немає проблем з фінансуванням, а тому вони не будуть брати мажоритарнків за принципом —"у кого є гроші на кампанію". Їм це не потрібно. Вони шукатимуть нові обличчя і людей, які не заплямовані та не були у владі“, — додав Станчевський.

Як писав УНН, за оцінками експертів, рейтинг Ляшка на президентських виборах “підмочив” саме радикал Рибалка

Зауважимо, що головний радикал набрав 5,4% у першому турі президентських виборів. А на Дніпропетровщині, за яку відповідав Рибалка, рейтинг Ляшка взагалі обвалився удвічі

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