Радикал Рыбалка систематически "прогуливает" заседание ВР

Так, с 27 ноября 2014 года по 15 мая 2019 года состоялось 549 заседаний ВР. За это время Рыбалка пропустил 107 заседаний, или 19,4% от общего количества.

Кроме того, с начала 2019 года Рыбалка пропустил 13,3% голосований, в 2018 году - 21,3% голосований.

Как писал УНН, Рыбалка создал в Раде межфракционное объединение в поддержку новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Однако, в штабе победителя президентских выборов от помощи радикала открестились.

По словам политолога Алексея Станчевського, несмотря на попытки Рыбалки пристроиться к Зеленскому, парламент ему не светит.