Радикал Рыбалка систематически "прогуливает" заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. За время своей депутатской каденции народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка пропустил 19,4% заседаний Верховной Рады Украины. Об этом свидетельствуют данные электронной регистрации нардепа, опубликованные на портале ВР, передает УНН.
Так, с 27 ноября 2014 года по 15 мая 2019 года состоялось 549 заседаний ВР. За это время Рыбалка пропустил 107 заседаний, или 19,4% от общего количества.
Кроме того, с начала 2019 года Рыбалка пропустил 13,3% голосований, в 2018 году - 21,3% голосований.
Как писал УНН, Рыбалка создал в Раде межфракционное объединение в поддержку новоизбранного Президента Владимира Зеленского. Однако, в штабе победителя президентских выборов от помощи радикала открестились.
По словам политолога Алексея Станчевського, несмотря на попытки Рыбалки пристроиться к Зеленскому, парламент ему не светит.