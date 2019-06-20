Соратник Ляшка Рибалка вирішив пробиватися в Раду через округ на Луганщині

Радикал повідомив, що давно стежить за ситуацією в Луганській області, а сам регіон раптом назвав "рідним".

Хоча до цього своєю батьківщиною він називав Дніпро і, відповідно, Дніпропетровську область.

За словами соратника Ляшка, в 2005 році він з університетськими товаришами відкрили в Луганській області підприємство.

"Пізніше розширили роботу на всю Україну. З тих пір у мене тут багато друзів. Після початку війни займаємося волонтерською діяльністю разом з жителями Попасної", - аргументував "радикал" свою спонтанну спорідненість з Луганською областю.

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Рибалка також завзято розкритикував позицію центральної і місцевої влади щодо Луганської області. Заявив, що в регіоні потрібно створювати сприятливі умови для розвитку економіки. І наголосив, що свого часу нібито прийняв десяток важливих фінансових законопроектів, перебуваючи на посаді голови фінкомітету ВР.

"Я об'єднав в комітеті депутатів усіх фракцій. Разом з банкірами та експертами ми розробили Стратегію розвитку банківської системи і пакет законопроектів щодо порятунку галузі. І, незважаючи на байдуже ставлення влади, нам вдалося прийняти десяток важливих законів і зміцнити фінансову систему", - запевнив радикал, хоча і не уточнив про які закони мова, як і не уточнив, що голосуванням Ради його звільнили з посади глави фінкомітету за поданням самого Ляшка.

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Далі Рибалка в класичній агітаційної риториці заявив, що знає як потрібно в Луганській області створювати робочі місця з гідними зарплатами.

"Я багато спілкувався з міжнародними організаціями та іноземним бізнесом, переважно в США. Я знаю, як залучити інвестиції в регіон", - сказав він, не уточнивши, що за свої зустрічі з американцями він платив лобістам.

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Нагадаємо, в понеділок, 10 червня, лідер РПЛ Олег Ляшко показав список представників своєї партії, яких веде на вибори до Верховної Ради. Прізвища Рибалки серед членів РПЛ не виявилося.

Раніше експерти прогнозували, що "радикал" все одно буде намагатися потрапити в парламент.

Але шанси політика на отримання мандата, в черговий раз, політологи оцінюють як "нульові" в силу його "токсичності".

Як писав УНН, після президентських виборів Рибалка створив в Раді міжфракційне об'єднання на підтримку новообраного Президента Володимира Зеленського. Однак, в штабі переможця президентських виборів від допомоги радикала відхрестилися.

Нагадаємо, що Рибалку запідозрили в державній зраді і відкрили відповідне кримінальне провадження. А слідчі СБУ розслідують справу про фінансування тероризму, в якому фігурує компанія батька Рибалки і в якому навіть є обвинувальний вирок одному з топ-менеджерів "Снек Експорт".