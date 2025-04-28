Солнечно, но прохладно: какой будет погода в Украине в последний понедельник апреля

В понедельник, 28 апреля, в Украине ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

По данным синоптиков, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 10-15° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье 14-19°, на востоке и северо-востоке страны 7-12° - говорится в сообщении.

В Киеве и области в понедельник будет в основном солнечно, без осадков. Температура воздуха составит 13-15° тепла.

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