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День обізнаності про стрес та День голосу: що ще відзначають 16 квітня

Київ • УНН

 • 2554 перегляди

16 квітня відзначають День обізнаності про стрес, голосу, боротьби з дитячим рабством, дозвілля, підприємництва, піжами на роботі та святих мучениць.

День обізнаності про стрес та День голосу: що ще відзначають 16 квітня

Сьогодні, 16 квітня, відзначають День обізнаності про стрес, який має на меті привернути увагу до наслідків постійного психологічного напруження серед людей, та День голосу, передає УНН.

День обізнаності про стрес

Щорічно відзначається 16 квітня за ініціативою Британської Міжнародної асоціації з управління стресом. Цей день впровадили, аби привернути увагу людства до того, що постійний стрес здатен зіпсувати здоров'я навіть самої психологічно загартованої людини. Перебуваючи у стані стресу, більшість людей не може зосередитись на роботі, легко дратується, має труднощі зі сном, відчувають сильну втому, порушення апетиту тощо. Особливо слід бути уважними до таких проявів стресу у дітей.

Розпізнавання цих ознак може стати першим кроком до більш ефективного управління стресом та його подолання. Заходи у цей день присвячені навчанню людей долати стрес за допомогою фізичних вправ, медитацій, відвертих розмов, психологічних консультацій.

Всесвітній день голосу

Відзначати цей день почали в 1999 році за ініціативою Бразильського товариства ларингології та голосу.

У 2002 році свято стало всесвітнім. Тоді ж американська академія отоларингології та хірургії голови та шиї офіційно приєдналася до ініціативи.

У 2016 році було проведено вже понад 700 заходів до свята.

Всесвітній день голосу присвячений феномену голосу як основному засобу спілкування і предмету вивчення безлічі наук: фізика, психологія, фонетика, біологія. Метою також є підвищення обізнаності населення щодо запобігання проблем із голосом та вміння їм користуватися, чому навчають викладачі з ораторських мистецтв тощо.

У цей день лікарі-оториноларингологи, лікарі-фоніатри проводять роз’яснення щодо впливу шкідливих звичок на голос та способів профілактики захворювань голосового апарату.

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Всесвітній день боротьби з дитячим рабством

Попри те, що більшість людей схильні думати, що рабство залишилось у далекому минулому, за оцінками Міжнародної організації праці, близько 152 мільйонів дітей віком від 5 до 17 років змушені працювати. Більшість із них позбавлені можливості навчатися, що краде у них шанс на ліпше майбутнє. Щороку понад мільйон дітей стають жертвами сучасного рабства, працюючи на плантаціях, фабриках, у шахтах та у сфері примусових послуг.

Дата 16 квітня була обрана для цього дня на згадку про 12-річного пакистанця Ікбала Масіха, вбитого за те, що він повстав проти життя в рабстві.

Напередодні повномасштабного російського вторгнення у Глобальному індексі рабства Україна займала 49-те місце серед 167 країн світу. Вважається, що кожен шостий з тисячі українців зіштовхувався з рабством. І серед постраждалих безумовно є діти.

Всесвітній день дозвілля

Дозвілля є важливою частиною життя, яка була визнана правом людини на Всесвітньому саміті ООН з питань розвитку в 1992 році.

Це означає, що кожен має право на відпочинок, попри обмеження, накладені станом здоров'я, статусом чи соціальними умовами.

Всесвітній день дозвілля дає кожному можливість згадати про важливість відпочинку. Цей день має на меті підвищити обізнаність про перепони, з якими ще стикаються деякі громадяни у багатьох країнах світу. Зокрема ті верстви населення, які потребують інклюзивні умови для дозвілля.

Вперше це свято відзначили у 2010 році, коли ООН оголосила його днем на підтримку доступу до дозвілля як соціального права. З того часу він став дедалі популярним серед громадських організацій, які борються за рівні можливості для людей.

Всесвітній день підприємництва

В Україні День підприємця був запроваджений 5 жовтня 1998 року указом тодішнього президента Леоніда Кучми.

Цей день має на меті привернути увагу до тих, хто створює чи виробляє щось нове, генерує ідеї та проєкти та підтримати їхню діяльність. Цей день також створений, аби надихнути молодь на створення власної справи та показати, що кожна ідея має потенціал для успіху, якщо вона підкріплена працею, креативністю та вірою в себе.

ООН підкреслює, що стійке економічне зростання може стимулювати прогрес, створювати гідні робочі місця і підвищувати рівень життя.

День піжами на роботі

Хоч свято і не є офіційним, щороку 16 квітня компанії влаштовують день послаблення дрес-коду на роботі, аби працівники могли відчувати себе більш комфортно і менш скуто. Деякі роботодавці навіть влаштовують піжамні вечірки, на яких кожен робітник обирає піжаму на власний смак або ж відповідно до обраної тематики.

Цей день дозволяє створити дружній та позитивний настрій у колективі, що цілком може позитивно вплинути на ефективність праці співробітників.

День святих мучениць Агафії, Ірини та Хіонії

Сьогодні християни відзначають День пам’яті святих мучениць Агафії, Ірини і Хіонії.

Сестри жили на початку IV століття у місті Аквілея. За переказами вони обрали для себе шлях служіння Богу, у той час, коли сповідування християнства суворо каралося. Агафія, Ірина і Хіонія відкрито відмовилися принести жертву язичницьким божествам, через що їх заарештували та віддали під суд. Попри загрозу смерті, вони не зреклися своєї віри. Тоді жінок спалили живцем.

Як і у більшість церковних свят, у цей день забороняється влаштовувати гучні вечірки, сваритися та лаятися. Також під забороною праця на городі, яка передбачає копирсання у землі та посів рослин. Важку домашню працю вірянам теж краще відкласти.

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