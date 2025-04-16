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День осведомленности о стрессе и День голоса: что еще отмечают 16 апреля

Киев • УНН

 • 2450 просмотра

16 апреля отмечают День осведомленности о стрессе, голоса, борьбы с детским рабством, досуга, предпринимательства, пижамы на работе и святых мучениц.

День осведомленности о стрессе и День голоса: что еще отмечают 16 апреля

Сегодня, 16 апреля, отмечают День осведомленности о стрессе, который имеет целью привлечь внимание к последствиям постоянного психологического напряжения среди людей, и День голоса, передает УНН.

День осведомленности о стрессе

Ежегодно отмечается 16 апреля по инициативе Британской Международной ассоциации по управлению стрессом. Этот день внедрили, чтобы привлечь внимание человечества к тому, что постоянный стресс способен испортить здоровье даже самого психологически закаленного человека. Находясь в состоянии стресса, большинство людей не может сосредоточиться на работе, легко раздражается, имеет трудности со сном, чувствуют сильную усталость, нарушение аппетита и тому подобное. Особенно следует быть внимательными к таким проявлениям стресса у детей.

Распознавание этих признаков может стать первым шагом к более эффективному управлению стрессом и его преодолению. Мероприятия в этот день посвящены обучению людей преодолевать стресс с помощью физических упражнений, медитаций, откровенных разговоров, психологических консультаций.

Всемирный день голоса

Отмечать этот день начали в 1999 году по инициативе Бразильского общества ларингологии и голоса.

В 2002 году праздник стал всемирным. Тогда же американская академия отоларингологии и хирургии головы и шеи официально присоединилась к инициативе.

В 2016 году было проведено уже более 700 мероприятий к празднику.

Всемирный день голоса посвящен феномену голоса как основному средству общения и предмету изучения множества наук: физика, психология, фонетика, биология. Целью также является повышение осведомленности населения о предотвращении проблем с голосом и умение им пользоваться, чему учат преподаватели по ораторским искусствам и тому подобное.

В этот день врачи-оториноларингологи, врачи-фониатры проводят разъяснения о влиянии вредных привычек на голос и способах профилактики заболеваний голосового аппарата.

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Всемирный день борьбы с детским рабством

Несмотря на то, что большинство людей склонны думать, что рабство осталось в далеком прошлом, по оценкам Международной организации труда, около 152 миллионов детей в возрасте от 5 до 17 лет вынуждены работать. Большинство из них лишены возможности учиться, что крадет у них шанс на лучшее будущее. Ежегодно более миллиона детей становятся жертвами современного рабства, работая на плантациях, фабриках, в шахтах и в сфере принудительных услуг.

Дата 16 апреля была выбрана для этого дня в память о 12-летнем пакистанце Икбале Масихе, убитом за то, что он восстал против жизни в рабстве.

Накануне полномасштабного российского вторжения в Глобальном индексе рабства Украина занимала 49-е место среди 167 стран мира. Считается, что каждый шестой из тысячи украинцев сталкивался с рабством. И среди пострадавших безусловно есть дети.

Всемирный день досуга

Досуг является важной частью жизни, которая была признана правом человека на Всемирном саммите ООН по вопросам развития в 1992 году.

Это означает, что каждый имеет право на отдых, несмотря на ограничения, наложенные состоянием здоровья, статусом или социальными условиями.

Всемирный день досуга дает каждому возможность вспомнить о важности отдыха. Этот день имеет целью повысить осведомленность о преградах, с которыми еще сталкиваются некоторые граждане во многих странах мира. В частности те слои населения, которые нуждаются в инклюзивные условия для досуга.

Впервые этот праздник отметили в 2010 году, когда ООН объявила его днем в поддержку доступа к досугу как социальному праву. С тех пор он стал все более популярным среди общественных организаций, которые борются за равные возможности для людей.

Всемирный день предпринимательства

В Украине День предпринимателя был введен 5 октября 1998 года указом тогдашнего президента Леонида Кучмы.

Этот день имеет целью привлечь внимание к тем, кто создает или производит что-то новое, генерирует идеи и проекты и поддержать их деятельность. Этот день также создан, чтобы вдохновить молодежь на создание собственного дела и показать, что каждая идея имеет потенциал для успеха, если она подкреплена трудом, креативностью и верой в себя.

ООН подчеркивает, что устойчивый экономический рост может стимулировать прогресс, создавать достойные рабочие места и повышать уровень жизни.

День пижамы на работе

Хотя праздник и не является официальным, ежегодно 16 апреля компании устраивают день ослабления дресс-кода на работе, чтобы работники могли чувствовать себя более комфортно и менее скованно. Некоторые работодатели даже устраивают пижамные вечеринки, на которых каждый рабочий выбирает пижаму по своему вкусу или же в соответствии с выбранной тематикой.

Этот день позволяет создать дружественное и позитивное настроение в коллективе, что вполне может положительно повлиять на эффективность труда сотрудников.

День святых мучениц Агафии, Ирины и Хионии

Сегодня христиане отмечают День памяти святых мучениц Агафии, Ирины и Хионии.

Сестры жили в начале IV века в городе Аквилея. По преданию они выбрали для себя путь служения Богу, в то время, когда исповедование христианства строго наказывалось. Агафия, Ирина и Хиония открыто отказались принести жертву языческим божествам, из-за чего их арестовали и отдали под суд. Несмотря на угрозу смерти, они не отреклись от своей веры. Тогда женщин сожгли заживо.

Как и в большинство церковных праздников, в этот день запрещается устраивать шумные вечеринки, ссориться и ругаться. Также под запретом работа на огороде, которая предполагает копание в земле и посев растений. Тяжелую домашнюю работу верующим тоже лучше отложить.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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