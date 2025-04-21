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Епіфаній назвав сценарій виходу військ рф з України: це станеться як у Сирії
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Поливаний понеділок та Міжнародний день коноплі: що ще можна відзначати 21 квітня

Київ • УНН

 • 502 перегляди

21 квітня святкують Поливаний понеділок з традиційним обливанням водою та Міжнародний день коноплі. Ця дата підкреслює потенціал коноплі та прогрес у її легалізації.

Поливаний понеділок та Міжнародний день коноплі: що ще можна відзначати 21 квітня

Сьогодні, 21 квітня святкується Поливаний понеділок та відзначається Міжнародний день коноплі, передає УНН.

Поливаний понеділок

На другий день після Великодня обряди розподіляються на два різних дійства: пристосувальні обходи, що й дало назву Волочильного понеділка, та обливання водою – Поливальний понеділок.

У цей день, хлопці обливали водою дівчат, яких вони вподобали, а дівчата їм мали дарувати крашанки. Для майбутнього чистого міцного шлюбу обливання водою в Україні було обов’язковим, бо ж вважалось очисним.

Здавна вважалося, що вода у великодній понеділок стає цілющою, приносить здоров’я та щастя. Тому люди обливали не тільки один одного, а й себе теж. Цей день пов’язували передусім з духовним весняним очищенням.

Також традиційно на другий день Великодня українці йшли провідувати одне одного. Люди ходили вітати сусідів, друзів та родичів. При зустрічі пригощали пасками, обмінювалися писанками або крашанками та зичили всього найкращого.

Нагадаємо, християни східного обряду у неділю, 20 квітня, відзначали головне релігійне свято року — Великдень.

Всесвітній день міграції риб

Мігруючі риби регулярно переміщуються у пошуках їжі або задля розмноження. Ці міграції можуть відбуватися як лише в прісній або солоній воді, так і між річками та морями, океанами в обох напрямках.

Сьогодні, за наявності великої кількості гребель, погіршеного кліматичного стану та активного вилову, мігруючим рибам важко дотримуватись власного маршруту, чисельність цього виду різко зменшується. Усі ці фактори вкрай негативно впливають на стан річок, без яких функціонування екосистем неможливо.

Людство продовжує недооцінювати прісноводні риби. Біорізноманіття прісної води скорочується вдвічі швидше, ніж у наших океанах чи лісах. З 1970 року популяції мігруючих прісноводних риб скоротилися на 76%. Найбільш помітне зменшення було у Європі - 93% та Латинській Америці та Карибському басейні - 84%.

Водночас, цей показник у Північній Америці становив лише 28%. Науковці дійшли висновку, що управління рибальством може уповільнити зменшення чисельності.

Серед мігруючих риб, які трапляються в Україні під загрозою зникнення популяції у дикій природі опинилися, в першу чергу, осетрові (білуга, осетер руський), деякі коропові Дніпровського басейну (вирезуб та рибець), а також вугор річковий.

Запаси скумбрії на межі: надмірний вилов призвів до катастрофічних наслідків09.04.25, 15:50 • 10181 перегляд

Всесвітнього дня творчості та інновацій

Мета події – донести до суспільства інформацію, що інновації мають важливе значення для використання економічного потенціалу націй. Людська творчість та інновації, як на індивідуальному, так і на груповому рівнях, стали справжнім багатством націй у двадцять першому столітті.

На культуру і творчість припадає 3,1% світового валового внутрішнього продукту (ВВП) і 6,2% усіх робочих місць. Експорт культурних товарів і послуг подвоївся у вартості з 2005 року і досяг 389,1 млрд доларів США у 2019 році.

Міжнародний день коноплі

В останні роки сьогоднішня подія – це діяльність активістів та організацій, які закликають припинити стереотипне ставлення та криміналізацію коноплі. Цей день також є нагодою відзначити прогрес, досягнутий у легалізації коноплі та визнання її потенціалу як життєво важливого ресурсу для таких галузей, як сільське господарство, охорона здоров’я та текстильна промисловість.

В Україні у серпні 2024 року закон про легалізацію медичного канабісу, набрав чинності. Закон регулює питання виготовлення та обігу рослин канабісу та створить умови для доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних та інших захворювань, а також посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни.

В Україні запускають нову електронну систему для конопляного бізнесу10.03.25, 16:10 • 20825 переглядiв

За церковним календарем сьогодні День пам’яті священномученика Януарія.

З юних років він вирішив присвятити своє життя служінню Господу. Був проповідником, богословом, отримав сан єпископа Беневентського.

Під час посилення гонінь на християн за наказом імператора Діоклетіана єпископа схопили та закатували до смерті.

Іменини 21 квітня святкують Ян, Денис, Максим, Микола.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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