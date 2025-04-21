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Поливальный понедельник и Международный день конопли: что еще можно отмечать 21 апреля

Киев • УНН

 • 138 просмотра

21 апреля отмечают Поливальный понедельник с традиционным обливанием водой и Международный день конопли. Эта дата подчеркивает потенциал конопли и прогресс в ее легализации.

Поливальный понедельник и Международный день конопли: что еще можно отмечать 21 апреля

Сегодня, 21 апреля празднуется Поливальный понедельник и отмечается Международный день конопли, передает УНН.

Поливальный понедельник

На второй день после Пасхи обряды распределяются на два разных действа: приспособительные обходы, что и дало название Волочильного понедельника, и обливание водой – Поливальный понедельник.

В этот день, парни обливали водой девушек, которые им понравились, а девушки им должны были дарить крашенки. Для будущего чистого крепкого брака обливание водой в Украине было обязательным, ведь считалось очистительным.

Издавна считалось, что вода в пасхальный понедельник становится целебной, приносит здоровье и счастье. Поэтому люди обливали не только друг друга, но и себя тоже. Этот день связывали прежде всего с духовным весенним очищением.

Также традиционно на второй день Пасхи украинцы шли навещать друг друга. Люди ходили поздравлять соседей, друзей и родственников. При встрече угощали куличами, обменивались писанками или крашенками и желали всего наилучшего.

Напомним, христиане восточного обряда в воскресенье, 20 апреля, отмечали главный религиозный праздник года — Пасху.

Всемирный день миграции рыб

Мигрирующие рыбы регулярно перемещаются в поисках пищи или для размножения. Эти миграции могут происходить как только в пресной или соленой воде, так и между реками и морями, океанами в обоих направлениях.

Сегодня, при наличии большого количества плотин, ухудшенного климатического состояния и активного вылова, мигрирующим рыбам трудно соблюдать собственный маршрут, численность этого вида резко уменьшается. Все эти факторы крайне негативно влияют на состояние рек, без которых функционирование экосистем невозможно.

Человечество продолжает недооценивать пресноводных рыб. Биоразнообразие пресной воды сокращается вдвое быстрее, чем в наших океанах или лесах. С 1970 года популяции мигрирующих пресноводных рыб сократились на 76%. Наиболее заметное уменьшение было в Европе - 93% и Латинской Америке и Карибском бассейне - 84%.

В то же время, этот показатель в Северной Америке составил лишь 28%. Ученые пришли к выводу, что управление рыболовством может замедлить уменьшение численности.

Среди мигрирующих рыб, которые встречаются в Украине под угрозой исчезновения популяции в дикой природе оказались, в первую очередь, осетровые (белуга, осетр русский), некоторые карповые Днепровского бассейна (вырезуб и рыбец), а также угорь речной.

Запасы скумбрии на грани: чрезмерный вылов привел к катастрофическим последствиям09.04.25, 15:50 • 10181 просмотр

Всемирного дня творчества и инноваций

Цель события – донести до общества информацию, что инновации имеют важное значение для использования экономического потенциала наций. Человеческое творчество и инновации, как на индивидуальном, так и на групповом уровнях, стали настоящим богатством наций в двадцать первом веке.

На культуру и творчество приходится 3,1% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и 6,2% всех рабочих мест. Экспорт культурных товаров и услуг удвоился в стоимости с 2005 года и достиг 389,1 млрд долларов США в 2019 году.

Международный день конопли

В последние годы сегодняшнее событие – это деятельность активистов и организаций, которые призывают прекратить стереотипное отношение и криминализацию конопли. Этот день также является возможностью отметить прогресс, достигнутый в легализации конопли и признании ее потенциала как жизненно важного ресурса для таких отраслей, как сельское хозяйство, здравоохранение и текстильная промышленность.

В Украине в августе 2024 года закон о легализации медицинского каннабиса, вступил в силу. Закон регулирует вопросы изготовления и оборота растений каннабиса и создаст условия для доступа пациентов к необходимому лечению онкологических и других заболеваний, а также посттравматических стрессовых расстройств, полученных вследствие войны.

В Украине запускают новую электронную систему для конопляного бизнеса10.03.25, 16:10 • 20825 просмотров

По церковному календарю сегодня День памяти священномученика Януария.

С юных лет он решил посвятить свою жизнь служению Господу. Был проповедником, богословом, получил сан епископа Беневентского.

Во время усиления гонений на христиан по приказу императора Диоклетиана епископа схватили и замучили до смерти.

Именины 21 апреля празднуют Ян, Денис, Максим, Николай.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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