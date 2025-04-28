Сонячно, але прохолодно: якою буде погода в Україні в останній понеділок квітня

У понеділок, 28 квітня, в Україні очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

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За даними синоптиків, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 10-15° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°, на сході та північному сході країни 7-12° - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок буде здебільшого сонячно, без опадів. Температура повітря становитиме 13-15° тепла.

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