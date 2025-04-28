Сонячно, але прохолодно: якою буде погода в Україні в останній понеділок квітня
Київ • УНН
Завтра в Україні буде невелика хмарність, без опадів. Температура вдень коливатиметься від +7° до +19° залежно від регіону, у Києві до +15°.
У понеділок, 28 квітня, в Україні очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
Деталі
За даними синоптиків, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 10-15° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°, на сході та північному сході країни 7-12°
У Києві та області у понеділок буде здебільшого сонячно, без опадів. Температура повітря становитиме 13-15° тепла.
День працівників швидкої допомоги та Всесвітній день охорони праці: що ще відзначають 28 квітня28.04.25, 06:30 • 428 переглядiв