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Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля
27 квітня, 19:17 • 4134 перегляди

Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля

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Сонячно, але прохолодно: якою буде погода в Україні в останній понеділок квітня

Київ • УНН

 • 578 перегляди

Завтра в Україні буде невелика хмарність, без опадів. Температура вдень коливатиметься від +7° до +19° залежно від регіону, у Києві до +15°.

Сонячно, але прохолодно: якою буде погода в Україні в останній понеділок квітня

У понеділок, 28 квітня, в Україні очікується невелика хмарність, опадів не передбачається. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

За даними синоптиків, вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 10-15° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°, на сході та північному сході країни 7-12°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок буде здебільшого сонячно, без опадів. Температура повітря становитиме 13-15° тепла.

День працівників швидкої допомоги та Всесвітній день охорони праці: що ще відзначають 28 квітня28.04.25, 06:30 • 428 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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