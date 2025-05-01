Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США сигнал для рф - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США является сильным сигналом для российского руководства, и дает президенту США Дональду Трампу возможность вести переговоры с россией на еще более сильной основе. Об этом Бессент сказал в эфире Fox Business Network, сообщает Reuters, передает УНН.

Соглашение покажет российскому руководству, что между украинским и американским народами, между нашими целями нет никаких разногласий. Американский народ не заработает денег, если украинцы не будут процветать. Поэтому теперь мы полностью согласны в экономических вопросах. И опять же, я думаю, что это сильный сигнал для российского руководства, и это дает президенту Трампу возможность вести переговоры с россией на еще более сильной основе