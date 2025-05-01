Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США сигнал для рф - Бессент
Киев • УНН
Министр финансов США заявил, что соглашение с Украиной – сигнал для рф и дает Трампу более сильную позицию на переговорах. Соглашение касается 57 минералов, в том числе лития, урана и других.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США является сильным сигналом для российского руководства, и дает президенту США Дональду Трампу возможность вести переговоры с россией на еще более сильной основе. Об этом Бессент сказал в эфире Fox Business Network, сообщает Reuters, передает УНН.
Соглашение покажет российскому руководству, что между украинским и американским народами, между нашими целями нет никаких разногласий. Американский народ не заработает денег, если украинцы не будут процветать. Поэтому теперь мы полностью согласны в экономических вопросах. И опять же, я думаю, что это сильный сигнал для российского руководства, и это дает президенту Трампу возможность вести переговоры с россией на еще более сильной основе
Напомним
Украина подписала соглашение с Соединенными Штатами Америки о создании Инвестиционного фонда восстановления.
В соглашении о создании инвестиционного фонда восстановления, которое подписали Украина и США, или, как его называют, соглашении о полезных ископаемых, говорится о 57 стратегически важных минералах на территории Украины. Среди них - литий, уран, графит, титан, кобальт, марганец, никель, редкоземельные элементы, а также нефть и природный газ.