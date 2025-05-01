Бессент: угода про корисні копалини між Україною та США сигнал - для рф
Київ • УНН
Міністр фінансів США заявив, що угода з Україною – сигнал для рф і дає Трампу сильнішу позицію на переговорах. Угода стосується 57 мінералів, зокрема літію, урану та інших.
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода про корисні копалини між Україною та США сильний сигнал для російського керівництва, і дає президенту США Дональду Трампу можливість вести переговори з росією на ще більш сильній основі. Про це Бессент сказав в ефірі Fox Business Network, повідомляє Reuters, передає УНН.
Угода покаже російському керівництву, що між українським і американським народами, між нашими цілями немає жодних розбіжностей. Американський народ не заробить грошей, якщо українці не будуть процвітати. Тож тепер ми повністю згодні в економічних питаннях. І знову ж таки, я думаю, що це сильний сигнал для російського керівництва, і це дає президенту Трампу можливість вести переговори з росією на ще більш сильній основі
Нагадаємо
Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови.
В угоді про створення інвестиційного фонду відбудови, яку підписали Україна та США, або, як її називають, угоді про корисні копалини, ідеться про 57 стратегічно важливих мінералів на території України. Серед них - літій, уран, графіт, титан, кобальт, марганець, нікель, рідкісноземельні елементи, а також нафта і природний газ.