Бессент: угода про корисні копалини між Україною та США сигнал - для рф

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода про корисні копалини між Україною та США сильний сигнал для російського керівництва, і дає президенту США Дональду Трампу можливість вести переговори з росією на ще більш сильній основі. Про це Бессент сказав в ефірі Fox Business Network, повідомляє Reuters, передає УНН.

Угода покаже російському керівництву, що між українським і американським народами, між нашими цілями немає жодних розбіжностей. Американський народ не заробить грошей, якщо українці не будуть процвітати. Тож тепер ми повністю згодні в економічних питаннях. І знову ж таки, я думаю, що це сильний сигнал для російського керівництва, і це дає президенту Трампу можливість вести переговори з росією на ще більш сильній основі