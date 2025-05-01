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Бессент: угода про корисні копалини між Україною та США сигнал - для рф

Київ • УНН

 • 3224 перегляди

Міністр фінансів США заявив, що угода з Україною – сигнал для рф і дає Трампу сильнішу позицію на переговорах. Угода стосується 57 мінералів, зокрема літію, урану та інших.

Бессент: угода про корисні копалини між Україною та США сигнал - для рф

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що угода про корисні копалини між Україною та США сильний сигнал для російського керівництва, і дає президенту США Дональду Трампу можливість вести переговори з росією на ще більш сильній основі. Про це Бессент сказав в ефірі Fox Business Network, повідомляє Reuters, передає УНН.

Угода покаже російському керівництву, що між українським і американським народами, між нашими цілями немає жодних розбіжностей. Американський народ не заробить грошей, якщо українці не будуть процвітати. Тож тепер ми повністю згодні в економічних питаннях. І знову ж таки, я думаю, що це сильний сигнал для російського керівництва, і це дає президенту Трампу можливість вести переговори з росією на ще більш сильній основі

- сказав Бессент.

Нагадаємо

Україна підписала угоду зі Сполученими Штатами Америки про створення Інвестиційного фонду відбудови.

В угоді про створення інвестиційного фонду відбудови, яку підписали Україна та США, або, як її називають, угоді про корисні копалини, ідеться про 57 стратегічно важливих мінералів на території України. Серед них - літій, уран, графіт, титан, кобальт, марганець, нікель, рідкісноземельні елементи, а також нафта і природний газ.

Павло Башинський

Павло Башинський

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