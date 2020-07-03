Смолий подал в отставку после встречи с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Председатель Национального банка Украины (2018-2020 гг) Яков Смолий подал в отставку после встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, где они обсудили порядок и время подачи заявления об отставке. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос о том, что накануне того, как он объявил о своем решении, глава НБУ проводил ряд встреч в Офисе Президента, о чем говорилось и не стало ли это последней каплей, Смолий заявил: "Да, действительно так".
"Несколько дней назад у меня была встреча с Президентом Украины, где мы обсудили порядок и время, когда я подаю заявление об отставке", - добавил он.
Напомним, Верховная Рада приняла в целом проект постановления № 3772, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским, об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов Украины.
Как ранее сообщал УНН, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля подал заявление об увольнении из-за "систематического политического давления".
Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.
Также вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.