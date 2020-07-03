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Смолій подав у відставку після зустрічі з Зеленським

Смолій подав у відставку після зустрічі з Зеленським

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Голова Національного банку України (2018-2020 років) Яків Смолій подав у відставку після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, де вони обговорили порядок і час подання заяви про відставку. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на питання про те, що напередодні того, як він оголосив про своє рішення, глава НБУ проводив низку зустрічей в Офісі Президента, про що йшлося і чи не стало це останньою краплею, Смолій заявив: “Так, дійсно так”.

“Кілька днів назад у мене була зустріч з Президентом України, де ми обговорили порядок і час, коли я подаю заяву про відставку”, — додав він.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому проект постанови № 3772, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським, про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України. Відповідне рішення підтримали 286 народних депутатів України. 

Як раніше повідомляв УНН, глава Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав заяву про звільнення через “систематичний політичний тиск”.

Пізніше Зеленський вніс у ВР проект постанови про звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Також ввечері 2 липня в Офісі Президента повідомили, що Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ

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