Смертоносный взрыв в многоэтажке: в Хмельницком завершили разбор завалов

В Хмельницком спасатели завершили работы по разбору завалов, образовавшихся в результате взрыва в многоэтажке, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

На месте работали 100 спасателей и 24 единицы техники ГСЧС, в том числе отделения спасателей-верхолазов и отделения спецназначения "Дельта".

Причину взрыва устанавливают правоохранители.

Напомним

В результате взрыва в многоэтажке в Хмельницком погибли два человека – женщина 1973 г.р. и мужчина 1983 г.р. Пострадали пять человек, среди них ребенок.

В результате происшествия разрушены 9 квартир, еще 15 повреждены.