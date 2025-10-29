Смертоносный взрыв в многоэтажке: в Хмельницком завершили разбор завалов
Киев • УНН
В Хмельницком завершен разбор завалов многоэтажки после взрыва. Погибли два человека, пятеро пострадали, среди них ребенок.
В Хмельницком спасатели завершили работы по разбору завалов, образовавшихся в результате взрыва в многоэтажке, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
На месте работали 100 спасателей и 24 единицы техники ГСЧС, в том числе отделения спасателей-верхолазов и отделения спецназначения "Дельта".
Причину взрыва устанавливают правоохранители.
Напомним
В результате взрыва в многоэтажке в Хмельницком погибли два человека – женщина 1973 г.р. и мужчина 1983 г.р. Пострадали пять человек, среди них ребенок.
В результате происшествия разрушены 9 квартир, еще 15 повреждены.