16:51 • 300 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
14:53 • 9828 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 37508 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 27603 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 46241 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
29 октября, 09:51 • 27963 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 73785 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 48244 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 47133 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 114351 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Смертоносный взрыв в многоэтажке: в Хмельницком завершили разбор завалов

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

В Хмельницком завершен разбор завалов многоэтажки после взрыва. Погибли два человека, пятеро пострадали, среди них ребенок.

Смертоносный взрыв в многоэтажке: в Хмельницком завершили разбор завалов

В Хмельницком спасатели завершили работы по разбору завалов, образовавшихся в результате взрыва в многоэтажке, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

На месте работали 100 спасателей и 24 единицы техники ГСЧС, в том числе отделения спасателей-верхолазов и отделения спецназначения "Дельта".

Причину взрыва устанавливают правоохранители.

Напомним

В результате взрыва в многоэтажке в Хмельницком погибли два человека – женщина 1973 г.р. и мужчина 1983 г.р. Пострадали пять человек, среди них ребенок.

В результате происшествия разрушены 9 квартир, еще 15 повреждены.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Техника
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Хмельницкий