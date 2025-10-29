Смертоносний вибух у багатоповерхівці: у Хмельницькому завершили розбір завалів
Київ • УНН
У Хмельницькому завершено розбір завалів багатоповерхівки після вибуху. Загинули дві особи, п'ятеро постраждали, серед них дитина.
У Хмельницькому рятувальники завершили роботи з розбору завалів, що утворилися внаслідок вибуху у багатоповерхівці, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
На місці працювали 100 рятувальників та 24 одиниці техніки ДСНС, в тому числі відділення рятувальників-верхолазів та відділення спецпризначення "Дельта".
Причину вибуху встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо
Внаслідок вибуху в багатоповерхівці у Хмельницькому загинули дві людини – жінка 1973 р.н. та чоловік 1983 р.н. Постраждали п’ятеро людей, серед них дитина.
Унаслідок події зруйновані 9 квартир, ще 15 пошкоджені.