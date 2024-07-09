Количество погибших в результате ракетной атаки российских войск на Киев возросло до 32 человек, 117 ранены, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.

"В общем, во время вражеского обстрела столицы получили ранения 117 человек, 32 - трагически погибли", - сообщили в полиции Киева в Telegram.

Детали

Как указали в полиции, одной из целей российской армии стало детское медицинское учреждение "Охматдет", где проходили лечение дети со всей Украины. "В результате атаки российских военных погибли двое взрослых: врач и посетитель медучреждения. Еще 30 травмированы, из них 10 детей", - отметили в полиции.

На территории "Охматдета" завершили аварийно-спасательные работы: двое погибших и 32 раненых

К ликвидации последствий на месте обстрела было задействовано более 700 полицейских, которые вместе со спасателями, нацгвардейцами и жителями города, как указано, разбирали завалы, спасали людей, а также и правоохранители документировали преступление государства-агрессора.

"Деток сейчас помещены в другие медучреждения для дальнейшего лечения", - отметили в полиции.

Эвакуация детей из больницы "Охматдет" завершена: более 90 детей направлены в другие больницы столицы

"Также в Шевченковском районе столицы российские террористы полностью попали в жилой многоквартирный дом, подъезд дома полностью разрушен. Под завалами погибли 12 жителей, среди них трое детей в возрасте от 8 до 14 лет, еще 25 человек травмированы", - указали в полиции.

Количество погибших в доме из-за атаки рф на Киев возросло до 12: из-под завалов вытащили еще одно тело

"В Днепровском районе столицы в результате ракетного удара по медицинскому центру убиты девять человек и восемь ранены", - добавили правоохранители.

"В общем, в результате вчерашнего массированного удара рф по Киеву погибли 32 человека, из которых четверо - дети. Травмы получили 117 граждан", - подытожили в полиции.