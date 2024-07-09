Российский ракетный удар по Киеву унес жизни 32 человек, в том числе 4 детей, и ранил 117, целями которого были жилые дома и медицинские учреждения.
Количество погибших в результате ракетной атаки российских войск на Киев возросло до 32 человек, 117 ранены, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.
"В общем, во время вражеского обстрела столицы получили ранения 117 человек, 32 - трагически погибли", - сообщили в полиции Киева в Telegram.
Детали
Как указали в полиции, одной из целей российской армии стало детское медицинское учреждение "Охматдет", где проходили лечение дети со всей Украины. "В результате атаки российских военных погибли двое взрослых: врач и посетитель медучреждения. Еще 30 травмированы, из них 10 детей", - отметили в полиции.
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К ликвидации последствий на месте обстрела было задействовано более 700 полицейских, которые вместе со спасателями, нацгвардейцами и жителями города, как указано, разбирали завалы, спасали людей, а также и правоохранители документировали преступление государства-агрессора.
"Деток сейчас помещены в другие медучреждения для дальнейшего лечения", - отметили в полиции.
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"Также в Шевченковском районе столицы российские террористы полностью попали в жилой многоквартирный дом, подъезд дома полностью разрушен. Под завалами погибли 12 жителей, среди них трое детей в возрасте от 8 до 14 лет, еще 25 человек травмированы", - указали в полиции.
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"В Днепровском районе столицы в результате ракетного удара по медицинскому центру убиты девять человек и восемь ранены", - добавили правоохранители.
"В общем, в результате вчерашнего массированного удара рф по Киеву погибли 32 человека, из которых четверо - дети. Травмы получили 117 граждан", - подытожили в полиции.