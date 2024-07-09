Из-под завалов в столичном многоквартирном доме в Шевченковском районе после ракетной атаки российских войск 8 июля достали тело еще одного человека, что увеличило количество жертв в этом доме до 12, сообщили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"Спасатели достали тело еще одного человека. Количество погибших в многоквартирном доме Шевченковского района возросло до 12 человек", - сообщили в ГСЧС в Telegram.

Ранее

КГВА сообщала о 31 погибшем и 117 пострадавших из-за атаки рф на Киев 8 июля.