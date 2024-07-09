На территории "Охматдет" финализированы эвакуационные мероприятия: согласно официальной информации 94 ребенка были доставлены в больницы Киева; также более 460 пациентов направлены домой. Пишет УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Детали

Эвакуация детей из ОХМАТДЕТа завершена.

465 пациентов, которые нуждались в плановом лечении, обследованы, их временно выписали домой. 94 ребенка были доставлены в больницы Киева, из них 8 получили ранения во время обстрелов. - информирует издание.

Сейчас в уцелевших зданиях Охматдета остались на лечении 68 пациентов.

Напомним,

Больницы на Киевщине принимают пациентов из "Охматдета" и других пострадавших после атаки рф - глава ОВА.