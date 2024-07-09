Киев • УНН
94 ребенка из киевской больницы "Охматдет" были эвакуированы в другие больницы города из-за российской атаки, а более 460 пациентов были отправлены домой.
На территории "Охматдет" финализированы эвакуационные мероприятия: согласно официальной информации 94 ребенка были доставлены в больницы Киева; также более 460 пациентов направлены домой. Пишет УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Детали
Эвакуация детей из ОХМАТДЕТа завершена.
465 пациентов, которые нуждались в плановом лечении, обследованы, их временно выписали домой. 94 ребенка были доставлены в больницы Киева, из них 8 получили ранения во время обстрелов.
Сейчас в уцелевших зданиях Охматдета остались на лечении 68 пациентов.
Напомним,
Больницы на Киевщине принимают пациентов из "Охматдета" и других пострадавших после атаки рф - глава ОВА.