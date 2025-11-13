Смертельные аварии в ЕС: какие страны «лидируют» по числу погибших и где самые безопасные дороги

$42.040.02
48.650.04
ukenru
16:42 • 494 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
14:40 • 19040 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39 • 17000 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
11:45 • 18210 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
11:14 • 45374 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10 • 32727 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35 • 34686 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00 • 37004 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 32953 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 28192 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto13 ноября, 06:58 • 29524 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 36223 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo13 ноября, 09:06 • 27872 просмотра
Оккупанты в Крыму снесли уникальный мозаичный комплекс на территории бывшего санатория "Мисхор"Photo13 ноября, 10:39 • 21407 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 38450 просмотра
публикации
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
14:40 • 19034 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 45370 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 38743 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 36529 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 98636 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Тимур Миндич
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Полтавская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 51774 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 51985 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 42038 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 80510 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 80171 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Золото
Бильд

Смертельные аварии в ЕС: какие страны «лидируют» по числу погибших и где самые безопасные дороги

Киев • УНН

 • 626 просмотра

Согласно исследованию Европейской комиссии, в 2023 году в ЕС зафиксировано 46 смертельных случаев на дорогах на миллион жителей. Самые высокие показатели смертности наблюдаются в юго-восточных регионах, в частности в Болгарии, Греции, Франции и Румынии.

Смертельные аварии в ЕС: какие страны «лидируют» по числу погибших и где самые безопасные дороги

Количество аварий со смертельным исходом больше всего в ЕС фиксируют страны юго-восточных регионов. Согласно последнему исследованию Европейской Комиссии, фатальные случаи на дорогах стран ЕС были относительно равномерно распределены, в то же время статистика определила страны с наиболее и наименее безопасными путями для водителей, передает УНН.

Детали

Уровень смертности на дорогах выше в юго-восточных регионах ЕС.

Самые высокие региональные показатели смертности на дорогах были зафиксированы в следующих странах:

  1. Болгарии - регион Северозападен имел самый высокий показатель в ЕС – 166 смертей на дорогах на миллион населения; соседний регион Северен централен также имел высокий показатель (107 смертей на миллион населения).
    1. Греция – островные регионы Иония Нисия (120 смертей на миллион жителей) и Нотио Айгайо (119 смертей на миллион жителей).
      1. Франция – самый отдаленный регион Гвиана (117 смертей на миллион жителей).
        1. Румыния – Юго-Западная Олтения (107 смертей на миллион жителей) и Юго-Восточная (102 смерти на миллион жителей).

          Новый отчет указывает на данные 2023 года:

          Указывается, что в ЕС зарегистрировано 46 смертельных случаев на дорогах на миллион жителей.

          Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры Молочного: Генпрокурор Кравченко принял участие в подготовительном судебном заседании11.11.25, 19:24 • 13663 просмотра

          Смертельные случаи на дорогах были относительно равномерно распределены между регионами ЕС:

          • 123 из 234 регионов (52,6% всех регионов) сообщили о показателе выше среднего показателя по ЕС;
            • 7 регионов сообщили о точном среднем показателе по ЕС;
              • 104 имели показатель ниже среднего.

                Самые низкие показатели смертности среди стран ЕС

                Лучше и безопаснее всего на северо-западе ЕС.

                1. Брюссель в Бельгии (5 смертельных случаев на дорогах на миллион жителей).
                  1. Вена в Австрии (6 смертельных случаев на миллион жителей).
                    1. Берлин в Германии (9 смертельных случаев на миллион жителей).

                      Напомним

                      В Украине за первые три месяца 2025 года произошло 9 574 ДТП, где погибло 1 252 человека, а получили травмы 11 751 человек.

                      На Прикарпатье нетрезвый водитель BMW X5 спровоцировал аварию, в результате которой погиб мужчина и госпитализирована пенсионерка03.11.25, 15:25 • 2235 просмотров

                      Игорь Тележников

                      Новости МираАвто
                      Дорожно-транспортное происшествие
                      Европейская комиссия
                      Австрия
                      Франция
                      Бельгия
                      Греция
                      Болгария
                      Германия
                      Румыния
                      Украина