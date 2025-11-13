Смертельные аварии в ЕС: какие страны «лидируют» по числу погибших и где самые безопасные дороги
Согласно исследованию Европейской комиссии, в 2023 году в ЕС зафиксировано 46 смертельных случаев на дорогах на миллион жителей. Самые высокие показатели смертности наблюдаются в юго-восточных регионах, в частности в Болгарии, Греции, Франции и Румынии.
Количество аварий со смертельным исходом больше всего в ЕС фиксируют страны юго-восточных регионов. Согласно последнему исследованию Европейской Комиссии, фатальные случаи на дорогах стран ЕС были относительно равномерно распределены, в то же время статистика определила страны с наиболее и наименее безопасными путями для водителей, передает УНН.
Уровень смертности на дорогах выше в юго-восточных регионах ЕС.
Самые высокие региональные показатели смертности на дорогах были зафиксированы в следующих странах:
- Болгарии - регион Северозападен имел самый высокий показатель в ЕС – 166 смертей на дорогах на миллион населения; соседний регион Северен централен также имел высокий показатель (107 смертей на миллион населения).
- Греция – островные регионы Иония Нисия (120 смертей на миллион жителей) и Нотио Айгайо (119 смертей на миллион жителей).
- Франция – самый отдаленный регион Гвиана (117 смертей на миллион жителей).
- Румыния – Юго-Западная Олтения (107 смертей на миллион жителей) и Юго-Восточная (102 смерти на миллион жителей).
Новый отчет указывает на данные 2023 года:
Указывается, что в ЕС зарегистрировано 46 смертельных случаев на дорогах на миллион жителей.
Смертельные случаи на дорогах были относительно равномерно распределены между регионами ЕС:
- 123 из 234 регионов (52,6% всех регионов) сообщили о показателе выше среднего показателя по ЕС;
- 7 регионов сообщили о точном среднем показателе по ЕС;
- 104 имели показатель ниже среднего.
Самые низкие показатели смертности среди стран ЕС
Лучше и безопаснее всего на северо-западе ЕС.
- Брюссель в Бельгии (5 смертельных случаев на дорогах на миллион жителей).
- Вена в Австрии (6 смертельных случаев на миллион жителей).
- Берлин в Германии (9 смертельных случаев на миллион жителей).
В Украине за первые три месяца 2025 года произошло 9 574 ДТП, где погибло 1 252 человека, а получили травмы 11 751 человек.
