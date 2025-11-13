Смертельні аварії в ЄС: які країни "лідирують" за кількістю загиблих та де найбезпечніші дороги

$42.040.02
48.650.04
ukenru
18:55 • 7464 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
16:42 • 20380 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51916 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 33559 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
13 листопада, 11:45 • 33349 перегляди
Діяли "Фламінго", "Барс", "Лютий": у Генштабі підтвердили удари по низці важливих об’єктів окупантів
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70534 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
13 листопада, 09:10 • 42537 перегляди
Зеленський наклав санкції на Міндіча та Цукермана
13 листопада, 07:35 • 39381 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
13 листопада, 07:00 • 37423 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
13 листопада, 03:46 • 33314 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57398 перегляди
У росії пролунали вибухи на НПЗ: виведено з ладу установку атмосферно-вакуумної перегонки нафти PhotoVideo13 листопада, 12:06 • 11423 перегляди
Звільнення Гринчук і Галущенка з міністерських посад: озвучені дати розгляду питанняPhoto13 листопада, 12:51 • 22163 перегляди
"Шукаємо баланс між фронтом і тилом": Зеленський висловився про можливість розширення мобілізації13 листопада, 14:07 • 10409 перегляди
Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: уряд доручив перевірити найбільші держпідприємства18:39 • 3764 перегляди
Публікації
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 51916 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 70534 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 57719 перегляди
Ціна на газ та електроенергію в Європі: де дешевше, а де дорожче13 листопада, 08:23 • 46786 перегляди
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 103720 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ірландія
Судан
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 54890 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 54849 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 44680 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 83051 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 82616 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Мі-8

Смертельні аварії в ЄС: які країни "лідирують" за кількістю загиблих та де найбезпечніші дороги

Київ • УНН

 • 2340 перегляди

Згідно з дослідженням Європейської Комісії, у 2023 році в ЄС зафіксовано 46 смертельних випадків на дорогах на мільйон жителів. Найвищі показники смертності спостерігаються у південно-східних регіонах, зокрема в Болгарії, Греції, Франції та Румунії.

Смертельні аварії в ЄС: які країни "лідирують" за кількістю загиблих та де найбезпечніші дороги

Кількість аварій зі смертельним результатом більш за всіх у ЄС фіксують країни південно-східних регіонів. Згідно з останнім дослідженням Європейської Комісії, фатальні випадки на дорогах країн ЄС були відносно рівномірно розподілені, водночас статистика визначила країни з найбільш та найменш безпечними шляхами для водіїв, передає УНН.

Деталі

Рівень смертності на дорогах вищий у південно-східних регіонах ЄС.

Найвищі регіональні показники смертності на дорогах були зафіксовані у наступних країнах:

  1. Болгарії - регіон Северозападен мав найвищий показник в ЄС – 166 смертей на дорогах на мільйон населення; сусідній регіон Северен централен також мав високий показник (107 смертей на мільйон населення).
    1. Греція – острівні регіони Іонія Нісія (120 смертей на мільйон жителів) та Нотіо Айгайо (119 смертей на мільйон жителів).
      1. Франція – найвіддаленіший регіон Гвіана (117 смертей на мільйон жителів).
        1. Румунія – Південно-Західна Олтенія (107 смертей на мільйон жителів) та Південно-Східна (102 смерті на мільйон жителів).

          Новий звіт вказує на дані 2023 року:

          Вказується, що в ЄС зареєстровано 46 смертельних випадків на дорогах на мільйон жителів.

          Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11.11.25, 19:24 • 13671 перегляд

          Смертельні випадки на дорогах були відносно рівномірно розподілені між регіонами ЄС:

          • 123 з 234 регіонів (52,6% усіх регіонів) повідомили про показник вище середнього показника по ЄС;
            • 7 регіонів повідомили про точний середній показник по ЄС;
              • 104 мали показник нижче середнього.

                Найнижчі показники смертності серед країн ЄС

                Краще і безпечніше за все на північному заході ЄС.

                1. Брюссель у Бельгії (5 смертельних випадків на дорогах на мільйон жителів).
                  1. Відень в Австрії (6 смертельних випадків на мільйон жителів).
                    1. Берлін в Німеччині (9 смертельних випадків на мільйон жителів).

                      Нагадаємо

                        В Україні за перші три місяці 2025 року сталось 9 574 ДТП, де загинуло 1 252 людей, а отримало травми 11 751 людей. 

                      На Прикарпатті нетверезий водій BMW X5 спричинив аварію внаслідок якої загинув чоловік та госпіталізовано пенсіонерку 03.11.25, 15:25 • 2235 переглядiв

                      Ігор Тележніков

                      Новини СвітуАвто
                      Дорожньо-транспортна пригода
                      Європейська комісія
                      Австрія
                      Франція
                      Бельгія
                      Греція
                      Болгарія
                      Німеччина
                      Румунія
                      Україна