Смертельні аварії в ЄС: які країни "лідирують" за кількістю загиблих та де найбезпечніші дороги
Київ • УНН
Згідно з дослідженням Європейської Комісії, у 2023 році в ЄС зафіксовано 46 смертельних випадків на дорогах на мільйон жителів. Найвищі показники смертності спостерігаються у південно-східних регіонах, зокрема в Болгарії, Греції, Франції та Румунії.
Кількість аварій зі смертельним результатом більш за всіх у ЄС фіксують країни південно-східних регіонів. Згідно з останнім дослідженням Європейської Комісії, фатальні випадки на дорогах країн ЄС були відносно рівномірно розподілені, водночас статистика визначила країни з найбільш та найменш безпечними шляхами для водіїв, передає УНН.
Деталі
Рівень смертності на дорогах вищий у південно-східних регіонах ЄС.
Найвищі регіональні показники смертності на дорогах були зафіксовані у наступних країнах:
- Болгарії - регіон Северозападен мав найвищий показник в ЄС – 166 смертей на дорогах на мільйон населення; сусідній регіон Северен централен також мав високий показник (107 смертей на мільйон населення).
- Греція – острівні регіони Іонія Нісія (120 смертей на мільйон жителів) та Нотіо Айгайо (119 смертей на мільйон жителів).
- Франція – найвіддаленіший регіон Гвіана (117 смертей на мільйон жителів).
- Румунія – Південно-Західна Олтенія (107 смертей на мільйон жителів) та Південно-Східна (102 смерті на мільйон жителів).
Новий звіт вказує на дані 2023 року:
Вказується, що в ЄС зареєстровано 46 смертельних випадків на дорогах на мільйон жителів.
Смертельні випадки на дорогах були відносно рівномірно розподілені між регіонами ЄС:
- 123 з 234 регіонів (52,6% усіх регіонів) повідомили про показник вище середнього показника по ЄС;
- 7 регіонів повідомили про точний середній показник по ЄС;
- 104 мали показник нижче середнього.
Найнижчі показники смертності серед країн ЄС
Краще і безпечніше за все на північному заході ЄС.
- Брюссель у Бельгії (5 смертельних випадків на дорогах на мільйон жителів).
- Відень в Австрії (6 смертельних випадків на мільйон жителів).
- Берлін в Німеччині (9 смертельних випадків на мільйон жителів).
Нагадаємо
В Україні за перші три місяці 2025 року сталось 9 574 ДТП, де загинуло 1 252 людей, а отримало травми 11 751 людей.
