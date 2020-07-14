Смертельное ДТП под Киевом: суд арестовал подозреваемого
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева взял под стражу Антона Желепу, которого подозревают в совершении ДТП, в результате которого погибли четыре человека из одной семьи, передает корреспондент УНН.
"Следственный судья принял ходатайство... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к Желепе удовлетворить, применить к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Срок действия постановления о содержании под стражей - до 9 сентября", - сказал судья.
Напомним, накануне подозреваемый признал в суде свою вину, а также отказался от услуг адвоката. Добавим, что перед началом заседания Желепа заявил, что марихуану принимал за день до ДТП.
Как сообщал УНН, у задержанного за масштабное ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека из одной семьи, по результатам тестирования прибором Drager определено содержание алкоголя 1,32 промилле.
Так, в воскресенье вечером, ориентировочно в 5 километрах от Киева на Старообуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes, в результате чего погибли четыре человека.