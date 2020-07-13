Смертельна ДТП під Києвом: у затриманого виявили 1,32 проміле алкоголю у крові
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У затриманого за масштабну ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей з однієї родини, за результатами тестування приладом "Drager" визначено вміст алкоголю 1,32 проміле. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
За наведеними прокуратурою даними, 12 липня приблизно о 17:22 Mercedes-Benz CL 250D, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухався по проїзній частині Столичного шосе з боку села Козин.
"Не впоравшись з керуванням водій допустив зіткнення з автомобілем Mercedes-Benz 311CDI, що рухався попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai Tucson. Внаслідок зіткнення постраждали 5 людей, що їхали в автомобілі Hyundai. Водій та двоє його пасажирів (жінка та малолітня дівчинка) померли на місці. Ще двоє хлопчиків були госпіталізовані, один з них помер в кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню, за життя іншого боряться лікарі", - розповіли про ДТП у прокуратурі.
За вказаним фактом слідчим управлінням ГУНП у Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України.
"Водія Mercedes-Benz CL 250D затримано в порядку ст. 208 КПК України. За результатами тестування приладом "DRAGER" у водія визначено вміст алкоголю 1,32 проміле", - додали у прокуратурі.
Додамо, допустимий вміст алкоголю в крові – 0,2 проміле.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, вчора ввечері, орієнтовно за 5 кілометрів від Києва на Старообухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai та Mercedes, в результаті чого загинуло четверо осіб.