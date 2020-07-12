ДТП під Києвом: троє загиблих, серед постраждалих діти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. На Старообухівській трасі під Києвом сталася ДТП, в якій щонайменше троє осіб загинули. Про це УНН повідомляє з посиланням на очевидців.
Орієнтовно за 5 кілометрів від Києва на Старобухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai та Mercedes.
В результаті зіткнення, як пише «Київ оперативний», автомобілі й уламки розкидані по всій дорозі. За попередньою інформацією, троє людей з Hyundai загинули на місці, постраждалих з автомобіля Mercedes госпіталізували. Як зазначають свідки, усього в автомобілі Hyundai їхали 5 людей - двоє дорослих (загинули відразу), дівчинка 8 років (також загинула) і ще двоє хлопчиків 10 та 12 років, які госпіталізовані в критичному стані.
Як зазначає "Київ Оперативний", водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу, перед цим зачепивши Mercedes Sprinter.
Перевіряється інформація про алкогольне сп’яніння водія Mercedes.