ДТП под Киевом: трое погибших, среди пострадавших дети
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. На Старообуховской трассе под Киевом произошло ДТП, в котором по меньшей мере три человека погибли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на очевидцев.
Ориентировочно в 5 километрах от Киева на Старобухивський трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes.
В результате столкновения, как пишет “Киев оперативный”, автомобили и обломки разбросаны по всей дороге. По предварительной информации, три человека с Hyundai погибли на месте, пострадавших из автомобиля Mercedes госпитализировали. Как отмечают свидетели, всего в автомобиле Hyundai ехали 5 человек — двое взрослых (погибли сразу), девочка 8 лет (также погибла) и еще двое мальчиков 10 и 12 лет, госпитализированы в критическом состоянии.
Как отмечает “Киев Оперативный”, водитель Mercedes выехал на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter.
Проверяется информация об алкогольном опьянении водителя Mercedes.