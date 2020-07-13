ДТП під Києвом: у прокуратурі повідомили про відкриття кримінального провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Водій, що спричинив ДТП з чотирма загиблими під Києвом, затриманий. Прокуратура готує чоловіку оголошення підозри. Про це УНН повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
“Водій затриманий. Йому готується повідомлення про підозру. У зв’язку з великою кількістю загиблих кримінальне провадження розпочато за ч.3 ст. 286 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб — ред.)”, — повідомила речниця столичної прокуратури.
Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Зазначається, що за попередніми результатами драгера, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. “Однак ще будуть проведені додаткові дослідження”, — додала Максимець.
Нагадаємо, вчора ввечері, орієнтовно за 5 кілометрів від Києва на Старобухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai та Mercedes, в результаті чого загинуло четверо осіб.
Як повідомляв УНН, в результаті зіткнення, автомобілі й уламки були розкидані по всій дорозі. За попередньою інформацією, всі загиблі — пасажири автомобіля Hyundai. За інформацією свідків, в автомобілі Hyundai їхали 5 людей — двоє дорослих та дівчинка 8 років, які загинули на місці, а також хлопчики 10 та 12 років, які були госпіталізовані. Пізніше молодший помер в лікарні від отриманих травм. Стан 12 річного хлопця у неділю ввечері оцінювався як критичний.