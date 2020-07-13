ДТП под Киевом: в прокуратуре сообщили об открытии уголовного производства
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Водитель, совершивший ДТП с четырьмя погибшими под Киевом, задержан. Прокуратура готовит мужчине объявление подозрения. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
“Водитель задержан. Ему готовится сообщение о подозрении. В связи с большим количеством погибших уголовное производство начато по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц — ред.)”, — сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры.
Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Отмечается, что по предварительным результатам драгера, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. “Однако еще будут проведены дополнительные исследования”, — добавила Максимец.
Напомним, вчера вечером, ориентировочно в 5 километрах от Киева на Старообуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes, в результате чего погибли четыре человека.
Как сообщал УНН, в результате столкновения, автомобили и обломки были разбросаны по всей дороге. По предварительной информации, все погибшие — пассажиры автомобиля Hyundai. По информации свидетелей, в автомобиле Hyundai ехали 5 человек — двое взрослых и девочка 8 лет, погибли на месте, а также мальчики 10 и 12 лет, были госпитализированы. Позже младший скончался в больнице от полученных травм. Состояние 12 летнего парня в воскресенье вечером оценивалось как критическое.