Внаслідок ДТП під Києвом загинула ще одна дитина, всього — четверо померлих
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Внаслідок ДТП між Hyundai та Mercedes на Старообухівській трасі під Києвом загинула дитина десяти років, загалом вже четверо загиблих. Про це УНН повідомляє з посиланням на портал “Київ оперативний”.
Так, загиблою дитиною виявився хлопчик 10 років.
Портал повідомив, що за кермом автомобіля Mercedes знаходився напівоголений чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння.
Інформація від поліції наразі не надходила.
Раніше УНН повідомляв про трьох загиблих внаслідок аварії.
Нагадаємо, сьогодні, орієнтовно за 5 кілометрів від Києва на Старобухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai та Mercedes.
Як повідомляв УНН, в результаті зіткнення, автомобілі й уламки були розкидані по всій дорозі. За попередньою інформацією, всі загиблі — пасажири автомобіля Hyundai, постраждалих з автомобіля Mercedes госпіталізували. За інформацією свідків, в автомобілі Hyundai їхали 5 людей — двоє дорослих (загинули відразу), дівчинка 8 років (також загинула) та ще двоє хлопчиків 10 (загинув) та 12 років, який був госпіталізований в критичному стані.