В результате ДТП под Киевом умер еще один ребенок, всего - четверо погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В результате ДТП между Hyundai и Mercedes на Старообуховской трассе под Киевом погиб ребенок десяти лет, всего уже четверо погибших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на портал “Киев оперативный”.
Так, погибшим ребенком оказался мальчик 10 лет.
Портал сообщил, что за рулем автомобиля Mercedes находился полуобнаженный мужчина с признаками алкогольного опьянения.
Информации от полиции пока не поступало.
Ранее УНН сообщал о трех погибших в результате аварии.
Напомним, сегодня, ориентировочно в 5 километрах от Киева на Старобухивський трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes.
Как сообщал УНН, в результате столкновения, автомобили и обломки были разбросаны по всей дороге. По предварительной информации, все погибшие — пассажиры автомобиля Hyundai, пострадавших из автомобиля Mercedes госпитализировали. По информации свидетелей, в автомобиле Hyundai ехали 5 человек — двое взрослых (погибли сразу), девочка 8 лет (также погибла) и еще двое мальчиков 10 (погиб) и 12 лет, который был госпитализирован в критическом состоянии.