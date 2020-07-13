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Смертельное ДТП под Киевом: у задержанного обнаружили 1,32 промилле алкоголя в крови

Смертельное ДТП под Киевом: у задержанного обнаружили 1,32 промилле алкоголя в крови

Киев  •  УНН

 • 26701 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. У задержанного за масштабное ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека из одной семьи, по результатам тестирования прибором "Drager" определено содержание алкоголя 1,32 промилле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

По приведенным прокуратурой данным, 12 июля примерно в 17:22 Mercedes-Benz CL 250D, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по проезжей части Столичного шоссе со стороны села Козин.

"Не справившись с управлением, водитель допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz 311CDI, который двигался впереди в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai Tucson. В результате столкновения пострадали 5 человек, ехавших в автомобиле Hyundai. Водитель и двое его пассажиров (женщина и малолетняя девочка) скончались на месте. Еще двое мальчиков были госпитализированы, один из них скончался в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу, за жизнь другого борются врачи", - рассказали о ДТП в прокуратуре.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Киеве начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

"Водитель Mercedes-Benz CL 250D задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По результатам тестирования прибором "DRAGER" у водителя определено содержание алкоголя 1,32 промилле", - добавили в прокуратуре.

Добавим, допустимое содержание алкоголя в крови - 0,2 промилле.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, вчера вечером, ориентировочно в 5 километрах от Киева на Старообуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes, в результате чего погибли четыре человека.

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