Смертельна ДТП під Києвом: суд арештував підозрюваного
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва взяв під варту Антона Желепу, якого підозрюють у скоєнні ДТП, у результаті якої загинули четверо людей з однієї родини, передає кореспондент УНН.
"Слідчий суддя ухвалив клопотання... про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до Желепи задовольнити, застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Строк дії ухвали про тримання під вартою - до 9 вересня",- сказав суддя.
Нагадаємо, напередодні підозрюваний визнав у суді свою вину, а також відмовився від послуг адвоката. Додамо, що перед початком засідання Желепа заявив, що марихуану приймав за день до ДТП.
Як повідомляв УНН, у затриманого за масштабну ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей з однієї родини, за результатами тестування приладом Drager визначено вміст алкоголю 1,32 проміле.
Так, у неділю ввечері, орієнтовно за 5 кілометрів від Києва на Старообухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai та Mercedes, в результаті чого загинуло четверо осіб.