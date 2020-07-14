Підозрюваний у смертельній ДТП під Києвом у суді визнав свою вину

КИЇВ. 14 липня. УНН. Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Антон Желепа, якого підозрюють у скоєнні ДТП, у результаті якої загинули четверо людей з однієї родини, заявив, що визнає свою вину, передає кореспондент УНН.