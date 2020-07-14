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Підозрюваний у смертельній ДТП під Києвом у суді визнав свою вину

Підозрюваний у смертельній ДТП під Києвом у суді визнав свою вину

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Антон Желепа, якого підозрюють у скоєнні ДТП, у результаті якої загинули четверо людей з однієї родини, заявив, що визнає свою вину, передає кореспондент УНН.

На питання судді чи визнає він свою вину, Желепа відповів: "Так".

Також він відмовився від послуг адвоката.

Окрім того, перед початком засідання Желепа заявив, що марихуану приймав за день до ДТП.

Нагадаємо, що сьогодні в Шевченківському районному суді Києва Антону Желепі обирають запобіжний захід.

Як повідомлялося, прокуратура наполягає на обранні йому безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Напередодні затриманому за смертельну ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей з однієї родини, повідомили про підозру.

Як повідомляв УНН, у затриманого за масштабну ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей з однієї родини, за результатами тестування приладом Drager визначено вміст алкоголю 1,32 проміле.

Так, у неділю ввечері, орієнтовно за 5 кілометрів від Києва на Старообухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai та Mercedes, в результаті чого загинуло четверо осіб.

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