Підозрюваний у смертельній ДТП під Києвом у суді визнав свою вину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Антон Желепа, якого підозрюють у скоєнні ДТП, у результаті якої загинули четверо людей з однієї родини, заявив, що визнає свою вину, передає кореспондент УНН.
На питання судді чи визнає він свою вину, Желепа відповів: "Так".
Також він відмовився від послуг адвоката.
Окрім того, перед початком засідання Желепа заявив, що марихуану приймав за день до ДТП.
Нагадаємо, що сьогодні в Шевченківському районному суді Києва Антону Желепі обирають запобіжний захід.
Як повідомлялося, прокуратура наполягає на обранні йому безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Напередодні затриманому за смертельну ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей з однієї родини, повідомили про підозру.
Як повідомляв УНН, у затриманого за масштабну ДТП під Києвом, у якій загинули четверо людей з однієї родини, за результатами тестування приладом Drager визначено вміст алкоголю 1,32 проміле.
Так, у неділю ввечері, орієнтовно за 5 кілометрів від Києва на Старообухівській трасі сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai та Mercedes, в результаті чого загинуло четверо осіб.