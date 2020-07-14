Подозреваемый в смертельном ДТП под Киевом в суде признал свою вину

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 79064 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105171 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110068 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138575 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112331 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134050 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102541 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102662 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104917 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102216 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Подозреваемый в смертельном ДТП под Киевом в суде признал свою вину

Подозреваемый в смертельном ДТП под Киевом в суде признал свою вину

Киев  •  УНН

 • 14448 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Во время судебного заседания по избранию меры пресечения Антон Желепа, которого подозревают в совершении ДТП, в результате которого погибли четыре человека из одной семьи, заявил, что признает свою вину, передает корреспондент УНН.

На вопрос судьи признает ли он свою вину, Желепа ответил: "Да".

Также он отказался от услуг адвоката.

Кроме того, перед началом заседания Желепа заявил, что марихуану принимал за день до ДТП.

Напомним, что сегодня в Шевченковском районном суде Киева Антону Желепе избирают меру пресечения.

Как сообщалось, прокуратура настаивает на избрании ему безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Накануне задержанному за смертельное ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека из одной семьи, сообщили о подозрении.

Как сообщал УНН, у задержанного за масштабное ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека из одной семьи, по результатам тестирования прибором Drager определено содержание алкоголя 1,32 промилле.

Так, в воскресенье вечером, ориентировочно в 5 километрах от Киева на Старообуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes, в результате чего погибли четыре человека.

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