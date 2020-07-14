Подозреваемый в смертельном ДТП под Киевом в суде признал свою вину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Во время судебного заседания по избранию меры пресечения Антон Желепа, которого подозревают в совершении ДТП, в результате которого погибли четыре человека из одной семьи, заявил, что признает свою вину, передает корреспондент УНН.
На вопрос судьи признает ли он свою вину, Желепа ответил: "Да".
Также он отказался от услуг адвоката.
Кроме того, перед началом заседания Желепа заявил, что марихуану принимал за день до ДТП.
Напомним, что сегодня в Шевченковском районном суде Киева Антону Желепе избирают меру пресечения.
Как сообщалось, прокуратура настаивает на избрании ему безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.
Накануне задержанному за смертельное ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека из одной семьи, сообщили о подозрении.
Как сообщал УНН, у задержанного за масштабное ДТП под Киевом, в котором погибли четыре человека из одной семьи, по результатам тестирования прибором Drager определено содержание алкоголя 1,32 промилле.
Так, в воскресенье вечером, ориентировочно в 5 километрах от Киева на Старообуховской трассе произошла автомобильная авария, в которой столкнулись легковушки Hyundai и Mercedes, в результате чего погибли четыре человека.