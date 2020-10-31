Смертельное ДТП на Майдане: подозреваемый утверждает, что потерял сознание
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Подозреваемый в смертельном ДТП, которое произошло вчера на Майдане Независимости, Юрий Назаренко утверждает, что во время управления автомобилем потерял сознание. Об этом он заявил после заседания суда, передает корреспондент УНН.
"Я хочу только извиниться ... Я четко ехал, я всю жизнь ездил, у меня не было ни одного ДТП, я потерял сознание, я не обижаюсь на людей, которые били меня, я не обижаюсь, я прошу прощения ... Я всю ночь не спал, думал о том, что произошло, что это страшный сон приснился, но, к сожалению, не сон", - отметил Назаренко.
Напомним, судья Шевченковского районного суда отправил под круглосуточный домашний арест Юрия Назаренко, подозреваемого в совершении смертельного ДТП вчера на Майдане.
Как ранее сообщал, 30 октября на Майдане Независимости произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, четверо получили травмы.
Так, виновнику смертельного ДТП было сообщено о подозрении, он находится в больнице.