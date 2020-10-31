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Смертельна ДТП на Майдані: підозрюваного відправили під домашній арешт

Смертельна ДТП на Майдані: підозрюваного відправили під домашній арешт

Київ • УНН

 • 32368 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Суддя Шевченківського районого суду відправив під цілодобовий домашній арешт Юрія Назаренка, підозрюваного у вчинені смертельної ДТП вчора на Майдані, передає кореспондент УНН.

“До Назаренка Юрія Миколайовича...застосовувати запобіжний у вигляді цілодобового домашнього арешту”, — зазначив суддя.

Так, прокурор клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У свою чергу, сторона захисту просила обрати підозрюваному більш м’який запобіжний захід через проблеми пов’язані зі здоров’я.

За словами адвоката та лікаря підозрюваний потребує цілодобового медичного спостереження через нещодавнє медичне втручання та проблеми із сердцем.

Зазначимо, що підозрюваного у Шевченківський суд привезли на “швидкій допомозі”.

Нагадаємо, 31 жовтня Шевченківський районий суд розпочав судове засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Як повідомляв УНН, запобіжний захід водієві має сьогодні обрати Шевченкіський районний суд столиці. Прокурор просить тримання під вартою.

Нагадаємо, вчора на Майдані Незалежності сталася ДТП, в результаті якої двоє людей загинуло, четверо отримало травми.

Так, винуватцю смертельної ДТП було повідомлено про підозру, він перебуває у лікарні.

Українські Національні Новини

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