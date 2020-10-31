Смертельное ДТП на Майдане: подозреваемого отправили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Судья Шевченковского районного суда отправил под круглосуточный домашний арест Юрия Назаренко, подозреваемого в совершении смертельного ДТП вчера на Майдане, передает корреспондент УНН.
"К Назаренко Юрию Николаевичу ... применять меры в виде круглосуточного домашнего ареста", - отметил судья.
Так, прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В свою очередь, сторона защиты просила избрать подозреваемому более мягкую меру пресечения из-за проблем связанных со здоровьем.
По словам адвоката и врача подозреваемый требует круглосуточного медицинского наблюдения из-за недавнего медицинского вмешательства и проблем с сердцем.
Отметим, что подозреваемого в Шевченковский суд привезли на "скорой помощи".
Напомним, 31 октября Шевченковский районный суд начал судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому.
Как сообщал УНН, меру пресечения водителю должен сегодня избрать Шевченкиський районный суд столицы. Прокурор просит содержания под стражей.
Напомним, вчера на Майдане Независимости произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, четверо получили травмы.
Так, виновнику смертельного ДТП было сообщено о подозрении, он находится в больнице.