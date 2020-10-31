Смертельна ДТП на Майдані: підозрюваному почали обирати запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Шевченківському районному суді міста Києва почалося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вчинені смертельної ДТП вчора на Майдані, передає кореспондент УНН.
“Судове засідання оголошується відкритим”, — повідомила суддя.
Зазначимо, що підозрюваного у Шевченківський суд привезли на “швидкій допомозі”.
Як повідомляв УНН, запобіжний захід водієві має сьогодні обрати Шевченківський районний суд столиці. Прокурор просить тримання під вартою.
Нагадаємо, вчора на Майдані Незалежності сталася ДТП, в результаті якої двоє людей загинуло, четверо отримало травми.
Так, винуватцю смертельної ДТП було повідомлено про підозру, він перебуває у лікарні.