Смертельное ДТП на Майдане: подозреваемому начали избирать меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Шевченковском районном суде города Киева началось судебное заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в совершении смертельного ДТП вчера на Майдане, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявляется открытым", - сообщила судья.
Отметим, что подозреваемого в Шевченковский суд привезли на "скорой помощи".
Как сообщал УНН, меру пресечения водителю должен сегодня избрать Шевченковский районный суд столицы. Прокурор просит содержания под стражей.
Напомним, вчера на Майдане Независимости произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, четверо получили травмы.
Так, виновнику смертельного ДТП было сообщено о подозрении, он находится в больнице.