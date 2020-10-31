Смертельна ДТП на Майдані: підозрюваний стверджує, що втратив свідомість
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Підозрюваний у смертельній ДТП, що сталася вчора на Майдані Незалежності, Юрій Назаренко стверджує, що під час керування автомобілем втратив свідомість. Про це він заявив після засідання суду, передає кореспондент УНН.
“Я хочу тільки вибачитися... Я чітко їхав, я все життя їздив, у мене не було жодного ДТП, я втратив свідомість, я не ображаюсь на людей, які били мене, я не ображаюсь, я вибачаюсь... Я всю ніч не спав, думав про те, що сталося, що це страшний сон приснився, але, на жаль, не сон”, - зазначив Назаренко.
Нагадаємо, суддя Шевченківського районого суду відправив під цілодобовий домашній арешт Юрія Назаренка, підозрюваного у вчинені смертельної ДТП вчора на Майдані.
Як раніше повідомляв УНН, 30 жовтня на Майдані Незалежності сталася ДТП, в результаті якої двоє людей загинуло, четверо отримало травми.
Так, винуватцю смертельної ДТП було повідомлено про підозру, він перебуває у лікарні.