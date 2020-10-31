Смертельна ДТП на Майдані: підозрюваний стверджує, що втратив свідомість

“Я хочу тільки вибачитися... Я чітко їхав, я все життя їздив, у мене не було жодного ДТП, я втратив свідомість, я не ображаюсь на людей, які били мене, я не ображаюсь, я вибачаюсь... Я всю ніч не спав, думав про те, що сталося, що це страшний сон приснився, але, на жаль, не сон”, - зазначив Назаренко.

Нагадаємо, суддя Шевченківського районого суду відправив під цілодобовий домашній арешт Юрія Назаренка, підозрюваного у вчинені смертельної ДТП вчора на Майдані.

Як раніше повідомляв УНН, 30 жовтня на Майдані Незалежності сталася ДТП, в результаті якої двоє людей загинуло, четверо отримало травми.

Так, винуватцю смертельної ДТП було повідомлено про підозру, він перебуває у лікарні.