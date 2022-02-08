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"Слуге народа" Кузьминых отказали в видеосвязи: ВАКС ждет нардепа в Киеве

Киев • УНН

 • 15912 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Высший антикоррупционный суд Украины отказал нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, подозреваемому в получении 558 тысяч гривен взятки, в возможности принимать участие в рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения в режиме видеоконференцсвязи с Житомира, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“В удовлетворении ходатайства защитнице отказать..." - сказал судья.

Детали

Судья объявил, что предоставляет время до 16:00 Кузьминых приехать в суд из Житомира.

"В судебном заседании перерыв“, - добавил судья.

Однако защитница предупредила судью, что она будет находиться в другом судебном заседании в 14:00. Судья проигнорировал слова защитницы и вышел из зала.

Что было ранее

Кузьминых не явился сегодня, 8 февраля на заседание в ВАКС, где ему должны избрать меру пресечения. Его защита заявила, что сейчас нардеп находится в Житомире, куда уехал по паспорт.

7 февраля судья Высшего антикоррупционного суда Украины перенес на 8 февраля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Кузьминых за то, что не смог юридически установить его личность.

Прокуратура будет настаивать на взятии Кузьминых под стражу с альтернативой внесения 49 620 грн залога.

Контекст

Сергея Кузьминых поймали на “горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.

Пойманный на взятке "слуга" Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указали.

НАБУ объявило Кузьминых в розыск.

7 февраля Кузьминых задержали и назначили заседание в суде по избранию ему меры пресечения.

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