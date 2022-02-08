"Слузі народу" Кузьміних відмовили у відеозв'язку: ВАКС чекає нардепа у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Вищий антикорупційний суд України відмовив нардепу від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, підозрюваному в одержанні 558 тисяч гривень хабара, в можливості брати участь у розгляді клопотання про обрання йому запобіжного заходу у режимі відеоконференцзвʼязку з Житомира, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“У задоволені клопотання захисниці відмовити...” — сказав суддя.
Деталі
Суддя оголосив, що надає час до 16:00 Кузьміних приїхати до суду з Житомира.
"У судовому засіданні перерва“,- додав суддя.
Проте захисниця попередила суддю, що вона перебуватиме в іншому судовому засіданні о 14:00. Суддя проігнорував слова захисниці та вийшов з залу.
Що було раніше
Кузьміних не з’явився сьогодні, 8 лютого на засідання до ВАКС, де йому повинні обрати запобіжний захід. Його захист заявив, що наразі нардеп перебуває у Житомирі, куди поїхав по паспорт.
7 лютого суддя Вищого антикорупційного суду України переніс на 8 лютого розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Кузьміних через те, що не зміг юридично встановити його особистість.
Прокуратура наполягатиме на взятті Кузьміних під варту з альтернативою внесення 49 620 грн застави.
Контекст
Сергія Кузьміних викрили на “гарячому” під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн.
Спійманий на хабарі “слуга” Кузьміних проігнорував три повістки до НАБУ та САП. Його адвокат повідомила детективам, що депутат нібито перебуває в лікарні, проте назву закладу не вказали.
НАБУ оголосило Кузьміних у розшук.
7 лютого Кузьміних затримали і призначили засідання у суді з обрання йому запобіжного заходу.