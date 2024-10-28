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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Словацкий премьер Фицо заявил о второй попытке покушения на его жизнь

Словацкий премьер Фицо заявил о второй попытке покушения на его жизнь

Киев  •  УНН

12:08 • 5665 просмотра

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Роберт Фицо сообщил о появлении вооруженного человека с заряженным пистолетом на публичном мероприятии в городе Дукли. Это уже вторая попытка покушения на премьер-министра Словакии после майского инцидента.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что попытки покушения на него продолжаются. Он рассказал, что на него уже второй раз пытались напасть. Об этом словацкий премьер заявил в интервью Standard, передает УНН

По словам премьера Словакии, инцидент произошел в городе Дукли.

Фицо рассказал об одном вооруженном человеке, который появился на публичном мероприятии, где присутствовал и премьер-министр, с заряженным пистолетом.

Напомним

В мае Фицо пережил покушение в городе Гандлова, когда с близкого расстояния в него несколько раз выстрелил писатель Юрай Цинтула. Пули попали в живот, операция, которую провели в местной больнице, длилась 5 часов. В конце мая его доставили из больницы в Банска-Бистрице в Братиславу, премьер продолжил восстановление дома.

В начале июня Фицо опубликовал видеоролик, в котором он сказал, что "будет маленьким чудом, если я вернусь к работе через несколько недель".

В июле Фицо сообщил, что вернулся к работе.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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