Словацкий премьер Фицо заявил о второй попытке покушения на его жизнь
Киев • УНН
Роберт Фицо сообщил о появлении вооруженного человека с заряженным пистолетом на публичном мероприятии в городе Дукли. Это уже вторая попытка покушения на премьер-министра Словакии после майского инцидента.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что попытки покушения на него продолжаются. Он рассказал, что на него уже второй раз пытались напасть. Об этом словацкий премьер заявил в интервью Standard, передает УНН.
По словам премьера Словакии, инцидент произошел в городе Дукли.
Фицо рассказал об одном вооруженном человеке, который появился на публичном мероприятии, где присутствовал и премьер-министр, с заряженным пистолетом.
Напомним
В мае Фицо пережил покушение в городе Гандлова, когда с близкого расстояния в него несколько раз выстрелил писатель Юрай Цинтула. Пули попали в живот, операция, которую провели в местной больнице, длилась 5 часов. В конце мая его доставили из больницы в Банска-Бистрице в Братиславу, премьер продолжил восстановление дома.
В начале июня Фицо опубликовал видеоролик, в котором он сказал, что "будет маленьким чудом, если я вернусь к работе через несколько недель".
В июле Фицо сообщил, что вернулся к работе.