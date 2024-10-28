Словацький прем'єр Фіцо заявив про другу спробу замаху на його життя
Київ • УНН
Роберт Фіцо повідомив про появу озброєної людини із зарядженим пістолетом на публічному заході в місті Дуклі. Це вже друга спроба замаху на прем'єр-міністра Словаччини після травневого інциденту.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що спроби замаху на нього продовжуються. Він розповів, що на нього вже вдруге намагались напасти. Про це словацький прем’єр заявив в інтерв’ю Standard, передає УНН.
За словами прем'єра Словаччини, інцидент стався у місті Дуклі.
Фіцо розповів про одну озброєну людину, яка з'явилася на публічному заході, де був присутній і прем'єр-міністр, із зарядженим пістолетом.
Нагадаємо
У травні Фіцо пережив замах у місті Гандлова, коли з близької відстані в нього кілька разів вистрілив письменник Юрай Цинтула. Кулі влучили в живіт, операція, яку провели в місцевій лікарні, тривала 5 годин. Наприкінці травня його доправили з лікарні в Банська-Бістріце до Братислави, прем'єр продовжив відновлення вдома.
На початку червня Фіцо опублікував відеоролик, у якому він сказав, що "буде маленьким дивом, якщо я повернуся до роботи через кілька тижнів".
В липні Фіцо повідомив, що повернувся до роботи.