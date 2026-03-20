Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
На 98-м году умер патриарх Филарет
В Украине начинает действовать кешбэк на топливо - что нужно знать
НДС для ФЛП, посылки и цифровые платформы. Минфин представил единый налоговый законопроект
«Песни без души? Певец JULIK резко высказался об искусственном интеллекте в музыке
В ЕС приветствуют обещание Зеленского восстановить "Дружбу" за шесть недель
США экстренно перебрасывают тысячи морпехов и десантные корабли для высадки в Иране - СМИ
В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор Кравченко
Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы
В ЕС рассматривают возможность продления временной защиты для украинцев на шестой год - Euractiv
Главная
Скрытое уголовное прошлое директора НАБУ Кривоноса делает его легким объектом шантажа: это угроза нацбезопасности - эксперт

Скрытое уголовное прошлое директора НАБУ Кривоноса делает его легким объектом шантажа: это угроза нацбезопасности, – эксперт.

Директор НАБУ Семен Кривонос должен срочно уйти в отставку, потому что скрыл собственное криминальное прошлое. Взятка за выделение земли и скандал с фиктивным отцовством позволяют держать его "на крючке", что несет угрозу национальной безопасности Украины. Об этом написал политический эксперт Тарас Загородний. 

По его словам, Кривонос сознательно утаил собственное уголовное прошлое перед назначением на должность, введя в заблуждение правительство. Загородний привел копию анкеты кандидата на должность руководителя НАБУ, где Кривонос на вопрос о ситуациях, которые могут вызвать беспокойство по поводу его доброчесности, ответил: "соответствующих ситуаций нет". 

"Конкурсная комиссия (Гринавей, Кос, Малакаускас, Кучерявенко, Легких и Савчук) не могла не знать о его прошлом, как и о том, что кандидат никогда не возглавлял следствие", – отметил Загородний.

Как сообщает эксперт, НАБУ и Кривонос, из-за имеющегося компромата на него, создает угрозу национальной безопасности Украины. 

"Наши партнеры через конкурсные комиссии продвигают сомнительных персонажей только для того, чтобы посредством подконтрольных антикоррупционных структур непрерывно давить на государственные институты. Это делается для того, чтобы не дать сформироваться дееспособному государственному аппарату, держа его в постоянном страхе и хаосе. И это уже угроза национальной безопасности. Семен Кривонос должен уйти, а правоохранители должны, наконец, провести расследование его "фиктивного отцовства" и вернуться к делу о подкупе избирателей", – написал Загородний. 

Еще одной целью контроля над Кривоносом, по мнению эксперта, является попытка парализовать производство украинского оружия. 

"НАБУ превратилось в инструмент выборочного прессинга и методично "кошмарит" стратегическую оборонку. Цель очевидна – парализовать производство собственного оружия. Руководство Бюро даже рассылало письма в иностранные посольства о якобы "коррупции" в оборонных разработках, чтобы сорвать помощь Украине. Вероятно кураторы поставили Кривоносу, которого легко шантажировать уголовными делами в прошлом, задача уничтожить наш ВПК, заблокировать изготовление ракет", – отметил он. 

Эксперт напомнил дела, которые делают Кривоноса уязвимым и зависимым от компромата.

"В 2009 году, пытаясь избежать реального срока за подкуп избирателей (ст. 157 УК Украины), Кривонос признал отцовство ребенка, к которому не имел никакого отношения, чтобы разжаловать суд и получить смягчение приговора. Он также хладнокровно через десять лет вычеркнул ребенка из своей жизни через суд", – констатировал эксперт. Другое уголовное дело Кривоноса, о котором написал эксперт, – задокументированное вымогательство взятки в 120 тысяч долларов за землю в Обуховском районе.

Как сообщал экс-прокурор САП Станислав Броневицкий, на конкурсе на должность директора НАБУ Семен Кривонос дважды не прошел полиграф, чтобы скрыть собственное криминальное прошлое. Первый раз он нанес неизвестное вещество на пальцы и его не допустили к прохождению процедуры, а второй – употребил увеличенную дозу седативных препаратов.

