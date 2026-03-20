Приховане кримінальне минуле директора НАБУ Кривоноса робить його легким об’єктом шантажу: це загроза нацбезпеці, – експерт.

Директор НАБУ Семен Кривонос має терміново піти у відставку, бо приховав власне кримінальне минуле. Хабар за виділення землі та скандал з фіктивним батьківством дозволяють тримати його "на гачку", що загрожує національній безпеці України. Про це написав політичний експерт Тарас Загородній.

За його словами, Кривонос свідомо приховав власне кримінальне минуле перед призначенням на посаду, ввівши в оману уряд. Загородній навів копію анкети кандидата на посаду керівника НАБУ, де Кривонос на запитання про ситуації, що можуть викликати занепокоєння щодо його доброчесності, зазначив: "відповідних ситуацій немає".

"Конкурсна комісія (Грінавей, Кос, Малакаускас, Кучерявенко, Легких та Савчук) не могла не знати про його минуле, як і про те, що кандидат ніколи не очолював слідство", – зауважив Загородній.

Як повідомляє експерт, НАБУ та Кривонос, через наявний компромат на нього, створює загрозу національній безпеці України.

"Наші партнери через конкурсні комісії просувають сумнівних персонажів лише для того, щоб за допомогою підконтрольних антикорупційних структур безперервно тиснути на державні інституції. Це робиться для того, щоб не дати сформуватися дієздатному державному апарату, тримаючи його в постійному страху та хаосі. І це вже загроза національній безпеці. Семен Кривонос має піти, а правоохоронці повинні нарешті провести розслідування його "фіктивного батьківства" та повернутися до справи про підкуп виборців", - написав Загородній.

Ще однією метою контролю над Кривоносом, на думку експерта, є спроба паралізувати виробництво української зброї.

"НАБУ перетворилося на інструмент вибіркового пресингу та методично "кошмарить" стратегічну оборонку. Мета очевидна — паралізувати виробництво власної зброї. Керівництво Бюро навіть розсилало листи в іноземні посольства про нібито "корупцію" в оборонних розробках, щоб зірвати допомогу Україні. Вірогідно куратори поставили Кривоносу, якого легко шантажувати кримінальними справами у минулому, завдання знищити наш ВПК, заблокувати виготовлення ракет", – зазначив він.

Експерт нагадав справи, які роблять Кривоноса вразливим та залежним від компромату.

"У 2009 році, намагаючись уникнути реального терміну за підкуп виборців (ст. 157 КК України), Кривонос визнав батьківство дитини, до якої не мав жодного стосунку, аби розжалобити суд і отримати помʼякшення вироку. Він так само холоднокровно через десять років викреслив дитину зі свого життя через суд", – констатував експерт. Інша кримінальна справа Кривоноса, про яку написав експерт, – задокументоване вимагання хабаря у 120 тисяч доларів за землю в Обухівському районі.

Як повідомляв експрокурор САП Станіслав Броневицький, на конкурсі на посаду директора НАБУ Семен Кривонос двічі не пройшов поліграф, щоб приховати власне кримінальне минуле. Перший раз він наніс невідому речовину на пальці і його не допустили до проходження процедури, а другий – вжив збільшену дозу седативних препаратів.